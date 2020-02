3,2 Promille Alkohol: Lkw-Fahrer fährt Schlangenlinien über die A7

Hannover

Mehren Autofahrern war am späten Montagnachmittag die Fahrweise des Sattelzugs auf der A7 aufgefallen – sie alarmierten die Polizei. Der Volvo fuhr vom Kreuz Hannover-Ost kommend in Richtung Hamburg. Einsatzbeamte stoppten den 35-Jährigen Fahrer in Höhe Burgwedel, er musste mit seinem Gespann auf dem Parkplatz Springhorst halten. Bei der anschließenden Überprüfung stellten die Polizisten einen deutlichen Atemalkoholgeruch bei dem Fahrer fest. Ein Test ergab kurz darauf einen Wert von 3,2 Promille.

Der 35-Jährige musste die Einsatzkräfte mit zur Wache begleiten. Ein Arzt entnahm dort eine Blutprobe. Zudem wurde der Führerschein des Mannes beschlagnahmt. Die Staatsanwaltschaft Hannover legte darüber hinaus eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1.500 Euro für das Strafverfahren fest.

Zum Vergleich: Die Autobahnpolizei und die sogenannte „Spezialisierte Verfügungseinheit“ haben im vergangenen Jahr insgesamt 6.650 Lkw-Fahrer im Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Hannover kontrolliert. Lediglich gegen zwei Fahrer wurden dabei Strafverfahren wegen einer Alkoholbeeinflussung am Steuer eingeleitet.

Alle aktuellen Polizeimeldungen Die aktuellsten Polizeinachrichten aus Hannover lesen Sie hier in unserem Ticker.

Von red