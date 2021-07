Hannover

Sonnenlicht fällt durch die riesige Fensterfront in den sechs Meter hohen Raum. Ringsum ist ein strahlend blauer Himmel zu sehen, darunter erstrecken sich die Dächer von Linden. Ein inspirierendes Ambiente. Lune Ndiaye verteilt mit ausholenden Bewegungen Acrylfarbe auf einer Leinwand am Boden – ein buntes, abstraktes Werk entsteht im zweiten Stock des Kulturzentrums Faust. Der aus dem Senegal stammende Künstler teilt sich dort ein Großraumatelier mit acht Kreativen der Gruppe „Mira“. Er ist seit 16 Jahren dabei und immer noch begeistert. „Das ist erste Klasse hier“, sagt er. Damit meint er nicht nur die Zusammenarbeit im Atelier. Auch das Miteinander der Vereine und Initiativen auf dem Gelände hat es ihm angetan: „Alles ist multikulti, die Leute sind nett, es entstehen gemeinsame Ideen.“

Kunterbunte Kunst: Lune Ndiaye hat im lichtdurchfluteten Atelier bei Faust viele Freiräume für seine sehenswerten Farbenspiele. Quelle: Samantha Franson

Bekannt ist Faust vor allem als Partyzentrum und Veranstaltungsort – abgesehen von der langen Zwangspause im Corona-Lockdown. Doch auf dem Areal gibt es eben nicht nur die Eventbereiche. Quasi hinter den Kulissen der großen Veranstaltungshallen haben sich in dem weitläufigen, teils labyrinthartig strukturierten Gebäudekomplex eine ganze Reihe von Dauermietern angesiedelt: 25 Gruppen und Vereine prägen das Leben in der ehemaligen Bettfedernfabrik. Und einige sind schon seit den Anfängen vor 30 Jahren dabei.

Vielfältigkeit als Idee

„Sie alle stehen für die Idee von Faust – für ein vielfältiges Kulturzentrum“, sagt Faust-Sprecher Jörg Smotlacha. Neben Künstlergemeinschaften haben sich viele internationale, von Migrantinnen und Migranten gegründete Vereine angesiedelt. Dazu kommen Übungsräume für Musiker, ein Tai-Chi-Studio, ein Artistenverein, Poetry Slammer und, gegenüber im Öko-Gewerbehof, die Tanzschule Tango Milieu. Der Bürgersender Radio Flora ist ebenfalls auf dem Areal zu finden. Anlässlich des Jubiläums können Besucher die bunte Mischung bei einem Tag der offenen Tür am 17. Juli näher kennenlernen.

Halil Orhan (links) kam mit dem türkischen Kulturverein Günes 1991 auf das Gelände – sein Sohn Orhan war damals fünf Jahre alt. Zum kulinarischen Kult geworden ist die Günes-Pizza, die beim Biergarten Gretchen frisch gebacken wird. Quelle: Samantha Franson

Im Januar 1991 hatte sich eine streitbare Bürgerinitiative formiert, um die in Konkurs gegangene Bettfedernfabrik Werner & Ehlers vor der Abrissbirne zu bewahren und für soziokulturelle Zwecke umzunutzen. „Wir gehörten zu den Ersten auf dem Gelände, das war damals eine ganz besondere, spannende Stimmung“, berichtet Halil Orhan. In der Stimme des Mitgründers des türkischen Kulturvereins Günes schwingt immer noch Stolz mit, er erinnert sich gut an die Szenerie: „Das waren große alte Hallen, sonst nichts.“ Die Erinnerungen seines Sohnes Önder sind andere: „Wir Kinder haben auf dem Gelände Verstecken und Fußball gespielt“, erzählt der heute 35-Jährige mit einem Schmunzeln.

„Faust ist gut aufgestellt“ Für Faust war es eine lange Durststrecke: Die meisten der jährlich rund 700 Partys, Konzerte und anderen Kulturveranstaltungen, die sonst im Terminkalender stehen, mussten im Corona-Jahr 2020 abgesagt werden. Auch in den ersten fünf Monaten dieses Jahres waren kaum Veranstaltungen möglich. Nach den Lockerungen arbeitet das Team nun mit Hochdruck daran, die zweite Jahreshälfte zu planen. „Wir wollen aber mit Augenmaß vorgehen“, betont Geschäftsführerin Luna Jurado. So sollten die Hallen für den Disco- und Partybetrieb voraussichtlich erst wieder ab Herbst geöffnet werden – mit einem Hygienekonzept, das in Abstimmung mit anderen Lindener Clubs vorbereitet werde, sagt sie. Jurado hat keinen einfachen Job. Kurzfristig musste sie den Posten von Hans-Michael Krüger übernehmen – der langjährige Faust-Geschäftsführer war im Mai im Alter von 64 Jahren verstorben. Die 28-jährige gelernte Veranstaltungskauffrau, die berufsbegleitend Politikwissenschaften studiert, war von Krüger in den vergangenen drei Jahren bereits als Stellvertreterin eingearbeitet worden. „Faust ist gut aufgestellt“, sagt sie. In der Corona-Krise hätten staatliche und städtische Fördergelder sehr geholfen. Jetzt gehe es darum, wieder „in den Normalbetrieb“ zu kommen. Die meisten der 15 Festangestellten seien bereits aus der Kurzarbeit zurück. Nun müssten Aushilfskräfte für den Event- und Gastrobereich rekrutiert werden. In diesem Sommer gibt es viel zu tun: Faust ist an dem Open-Air-Festival „Komm raus!“ im Ricklinger Bad beteiligt, bei dem auch das Kulturzentrum Pavillon, das Béi Chéz Heinz, das Musikzentrum, das Indiego und Café Glocksee sowie weitere Veranstalter mitmachen. Geplant sind vom 23. Juli bis zum 5. September mehr als 60 Konzerte und Events unter freiem Himmel.

Protestaktionen und Querelen

Es gab zunächst heftige Querelen mit der Stadt und potenziellen Investoren, Protestaktionen und Demonstrationen. „Überall stand auf Plakaten ,Faust soll bleiben‘“, berichtet Halil Orhan. 1995 schließlich wurde Faust mithilfe des Landes und der Stiftung Umverteilen zum Eigentümer des Areals. Günes und die Mitstreiter der ersten Stunde durften bleiben. Der 50 Mitglieder starke Verein macht nach wie vor Kultur- und Bildungsangebote, besonders auch für die jüngere Generation. Bekannt sind die Orhans den Faust-Besuchern aber vor allem durch ihren Pizzastand am Biergarten Gretchen – für viele Fans ist es die beste Pizza Lindens.

Europaweit einmalig: Gut 18.000 Bände umfasst die iranische Bibliothek auf dem Faust-Gelände, die Ferdos Mirabadi vom Verein Kargah mit betreut. Quelle: Samantha Franson

Eine internationale Gemeinschaft

Auch Kargah gehört zu den Faust-Pionieren. 1980 von Exil-Iranerinnen und -Iranern gegründet, kam der Verein Ende 1991 auf das Gelände. „Wir haben alles selbst um- und ausgebaut“, berichtet Ferdos Mirabadi, die die Arbeit von Kargah koordiniert. Heute arbeiten in dem renommierten Verein rund 80 Beschäftigte aus mehr als 20 Herkunftsländern. Auf der „Weltetage“ im Faust-Gebäude sind diverse Beratungsangebote zu finden, darunter ein Flüchtlingsbüro. Hinzu kommen Hausaufgabenhilfe, Deutschkurse, Berufsqualifizierungen und Veranstaltungen zur politischen Bildung. Das 400 Quadratmeter große Begegnungshaus bietet auf dem Gewerbehof einen Treffpunkt für kulturelle Veranstaltungen samt Café. Ein ganz besonderer Ort ist die öffentlich nutzbare iranische Bibliothek, die der Verein betreibt: 18.000 Bände stehen dort in den Regalen, darunter auch 2000 in russischer Sprache, sowie kurdische und arabische Werke. „Es ist die größte Bibliothek ihrer Art in ganz Europa“, sagt Mirabadi. Sie solle für Migranten ein Stück ihrer Kultur bewahren.

Generationenwechsel: Veranstaltungskauffrau Manel Bedhief gehört zu den jüngeren Mitgliedern der Kunstschweißer von „KATT“. Quelle: Samantha Franson

Schrott wird zur Kunst

Eine ungewöhnliche Form der Kultur hat Hilmar Jess auf dem Faust-Gelände etabliert: Aus Schrott macht er Kunst. In der Zinsserhalle schweißt er Skulpturen und Objekte aus Stahl, die er mit Holz, Beton oder Glas kombiniert. Der bildende Künstler bietet auch Kurse an. Als Jess, von Haus aus Groß- und Einzelhandelskaufmann, 1992 mit seinem Verein „KATT“ an den Start ging, gehörten gut 30 Männer und Frauen dazu. „Nur noch ich bin übrig“, sagt der 51-Jährige. Der Generationswechsel bei den Schrottschweißern ist aber bereits eingeleitet – es gibt eine neue Gruppe von sieben Kreativen, die die Funken sprühen lassen. Manel Bedhief gehört dazu. Die 24-Jährige hat bei Faust ihre Ausbildung zur Veranstaltungskaufrau absolviert und nun bei „Katt“ einen handfesten Ausgleich zu ihrem Job gefunden.

„Ein idealer Ort“: Felix Kostrzewa und das Team vom Wissenschaftsladen planen im Büro auf dem Faust-Gelände Veranstaltungen wie die „Utopianale“. Quelle: Samantha Franson

Wissen mit Mehrwert

Sogar älter als Faust ist der Wissenschaftsladen Hannover, der seinen 35. Geburtstag feiert. Gegründet in der Nieschlagstraße, siedelte der Verein 2006 auf das Areal des Kulturzentrums um. „Es ist ein idealer Ort“, sagt Felix Kostrzewa, der Projekte und Beratungsangebote zu Umwelt- und Zukunftsthemen koordiniert. „Der Austausch mit den anderen Gruppen auf dem Gelände ist sehr ergiebig.“ So wurde zusammen mit der Initiative für einen internationalen Kulturaustausch (IIK) eine Mitmachküche angeboten.

Mit dem Team des Streamingsenders Faust-TV bereitet Kostrzewa zur Kommunalwahl ein Format zum Thema Demokratie vor. Und als jüngst an der Faust-Wiese das Filmfestival „Utopianale“ lief, mussten sich die Organisatoren vom Wissenschaftsladen keine Sorgen um das Catering machen: „Unsere Gäste haben alle bei Günes Pizza gegessen.“

Der Tag der offenen Tür auf dem Faust-Gelände, Zur Bettfedernfabrik 3, läuft am Sonnabend, 17. Juli, von 10 bis 18 Uhr. Der Einlass wird wegen der Corona-Auflagen gesteuert. Der Eingang ist beim Torbogen, der Ausgang am Seitengang neben der Wiese. Weitere Jubiläumsveranstaltungen sind am 17. und 18. September auf Pfarrland- und Schmuckplatz geplant. Dort gibt es ein Bühnenprogramm mit Livemusik, Performance und anderen Darbietungen. Bereits am 12. September wird auf dem Küchengartenplatz zusammen mit anderen Lindener Einrichtungen gefeiert, die ebenfalls einen runden Geburtstag begehen.

Von Juliane Kaune