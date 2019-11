Hannover

Es gibt Situationen, in denen auch nüchterne Verwaltungsmenschen zu lyrischen Formulierungen greifen: Es gelte „Unbekanntes zu planen“, erklärte Oberstadtdirektor Hinrich Lehmann-Grube nach dem 9. November 1989. Der Kampf um die Reisefreiheit war ja ein Hauptanliegen der Demonstranten in der DDR gewesen. Mit dem Mauerfall war diese nun erkämpft – und es war damit zu rechnen, dass die Revolutionäre jetzt scharenweise in den unbekannten Westen aufbrechen würden. Nach Feierabend natürlich, Ordnung musste sein.

Zur Galerie Besucher aus der DDR strömen in die niedersächsische Landeshauptstadt

Tatsächlich brach dann vor 30 Jahren ein fröhliches Chaos über Hannover herein. Tausende DDR-Bürger kamen besonders am Wochenende nach der Grenzöffnung in die Stadt. Auf der Georgstraße herrschte dichtes Gedränge, beim Sozialamt und bei der Hauptpost wurden die 100-Mark-Scheine knapp, die Besucher aus dem Osten als Begrüßungsgeld bekamen. Viele waren überwältigt von der Glitzerkonsumwelt des Kapitalismus: „Die ganze Stadt roch wie ein einziger großer Intershop“, erinnerte sich Christian Burczyk später. Als 16-Jähriger hatte er sich damals in Eisenach auf sein Motorrad gesetzt, um einen Onkel in Laatzen zu besuchen – noch Tage zuvor wäre so ein Trip undenkbar gewesen.

Trabis auf dem Schützenplatz

Das große deutsch-deutsche Wiedersehen jener Tage war eine Mischung aus Einkaufsbummel, Volksfest und Klassenfahrt. Auf dem Schützenplatz wurde ein Parkplatz eingerichtet, auf dem vor allem Autos aus Plaste zum Stehen kamen. Parkhäuser in der City ließen DDR-Bürger gratis parken, bei der Üstra galt ein DDR-Ausweis als Fahrscheinersatz. Bahlsen verteilte auf dem Opernplatz kostenlos Kekspakete an Ost-Gäste, die Stadtwerke richteten eine Werkstatt für Trabi-Reparaturen ein.

Autos aus Plaste: Nach der Grenzöffnung parkten Hunderte von Trabis auf dem Schützenplatz. Quelle: Archiv

Und dann war da dieser Überfall auf einen Kiosk in der Oststadt. Ein DDR-Bürger, daheim Bezirksjudomeister, kam zufällig herein, als der Täter die 71-jährige Betreiberin bedrohte, und überwältigte ihn. Es war die Zeit, in der man solche Anekdoten selig weitererzählte, als seien diese erste Indizien dafür, dass nun selige Zeiten anbrechen würden.

Welle der Solidarität

Tatsächlich war die Solidarität gewaltig. Eine eilig eingerichtete Zentrale vermittelte DDR-Bürgern Quartiere, viele Hannoveraner beherbergten wildfremde Menschen in ihren Gästezimmern. Als die HAZ unter der Titelzeile „ DDR-Lada ausgeraubt“ über einen Autoaufbruch am Sahlkamp berichtete, brach eine Welle der Hilfsbereitschaft über die Familie herein, der man die Westeinkäufe gestohlen hatte: Leser schickten Pakete und boten Bargeld an, andere wollten die Reparatur des Autos bezahlen. Das war vielleicht das schönste an diesen Tagen: Niemand fragte danach, was ihn seine Solidarität kosten würde.

Hannovers Oberbürgermeister Herbert Schmalstieg prophezeite indes schon wenige Tage nach dem Mauerfall, dass die „Euphorie der ersten Tage“ bald verfliegen werde. Er sollte recht behalten. Und doch darf man sich ruhig ab und an daran erinnern, dass es diese gab. Und dass diese Tage zu den glücklichsten der deutschen Geschichte gehören.

Zur Galerie So erlebte Hannover die DDR-Bürger

Lesen Sie auch

Von Simon Benne