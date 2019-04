Erst brennt ein Abstellraum, dann fängt ein Kinderwagen Feuer: Beide Brände ereigneten sich am Donnerstag im selben Mehrfamilienhaus in Hannover, die Polizei schließt Brandstiftung nicht aus, es wäre zum wiederholten Mal der Fall. Gleichzeitig überführten die Beamten vor Ort einen Mann, der per Haftbefehl gesucht wurde.