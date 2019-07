Hannover

Rund um den Maschsee ist am Auftakt einiges los. Die Besucher können sich um 18 Uhr auf eine Parade über das Nordufer mit übergroßen Schachfiguren, mit Samba und Capoeira-Artisten freuen. DJ Aiello aus Hannover legt im Bolero Island bei der Opening Party auf und will musikalisch mit Black, House und Latin zum Tanzen bewegen. Ebenfalls um 18 Uhr singt der Seemanns-Chor Hannover über die Seefahrt beim Hamborger Veermaster. Für tropische Klänge sorgt DJ Antoine beim Paradiso in der Nordkurve. Bekannt wurde der Star-DJ durch seine Hits „Welcome to St. Tropez“ und „Ma Cherie“. Wir haben für Sie die Programmübersicht für Mittwoch:

Mittwoch, 31. Juli

Eröffnungsveranstaltung am Nordufer:18 Uhr: Parade über das Nordufer mit übergroßen Schachfiguren, Samba-Tänzern und Capoeira-Artisten

Bolero Island: Opening Party mit DJ Aiello

DJ Aiello legt bei der Opening Party auf Bolero Island auf. NP

Hamborger Veermaster: 18 Uhr: Seemanns-Chor Hannover (Shantys und Lieder von der Seefahrt) 20 Uhr: Tanzen am See

Gosch-Sylt am Geibel:18 Uhr: The Lopes Duo (Walking Evergreens, Schlager-Medleys und Oldies unplugged)

Restaurant Clichy / Geibel: 18 Uhr: DJ Michael Gürth (Bereich "Casa Blanca") 20 Uhr: Fisch in Salzkruste (Bereich "Mama Thresl")Live-Musik von Alberto Saxo & Trommellichter

DJ Michael Gürth ist um 18 Uhr beim Gourmetrestaurant Clichy / Geibel am Start. Quelle: Samantha Franson

Löwenbastion: 17 Uhr: DJ Giorgio19 Uhr: Munique (Soul, RnB, Funk, Rock & Pop) mit Vanessa Ekpenyong und Tommy Reeve

Maschseequelle:19 Uhr: Die Toten Ärzte

(Die Ärzte- und Toten Hosen-Cover)

Die Toten Ärzte spielen um 19 Uhr bei der Maschseequelle Quelle: Die Toten Ärzte

Paradiso in der Nordkurve:22 Uhr: Antenne Niedersachsen Opening Party mit DJ Antoine („Welcome to St. Tropez“, „Ma Chérie“)

DJ Antoine performt um 22 Uhr unter anderem seinen Hit „Welcome to St Tropez“ Quelle: DJ Antoine

Von jha