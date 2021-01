32-jährige Frau aus Seelze verschwunden – Polizei vermutet Verbrechen

Hannover

Die Kripo Hannover sucht seit Sonntagvormittag nach einer 32 Jahre alten Frau aus Seelze-Lohnde. Annika T. hatte an jenem Tag gegen 9 Uhr ihr Zuhause verlassen und ist seitdem nicht wieder aufgetaucht. Die Polizei geht inzwischen davon aus, dass die 32-Jährige einem Verbrechen zum Opfer gefallen sein könnte. Noch am Sonntag hatten Taucher der Feuerwehr den Mittellandkanal bei Lohnde erfolglos nach der Vermissten abgesucht.

Etwa 90 Minuten, nachdem die Frau am Sonntag ihr Haus in der Krumme-Masch-Siedlung verlassen hatte, ging bei der Polizei ein Anruf ein. Die Anruferin bat die Beamten um Hilfe. Dann wurde das Gespräch schlagartig beendet. Die Ermittler glauben, dass es sich dabei um die vermisste Annika T. gehandelt haben könnte. Seitdem gibt es kein weiteres Lebenszeichen der Vermissten.

Unmittelbar nach dem Anruf fuhr ein Streifenwagen der Polizei zum Haus von Annika T. In unmittelbarer Nähe am Mittellandkanal fanden die Beamten das Mobiltelefon der vermissten sowie andere persönliche Gegenstände. Umfangreiche Suchmaßnahmen durch die Feuerwehr im Kanal, mit einem Polizeihubschrauber aus der Luft sowie mit einem Personenspürhund in der nahen Umgebung verliefen erfolglos. Noch am Abend meldete der Ehemann der 32-Jährigen seine Frau als vermisst.

Die Polizei hat ein Foto von Annika T. veröffentlicht und bittet um Hinweise auf den Verbleib der Frau. Quelle: Polizei

Annika T. ist etwa 1,75 Meter groß, sehr korpulent und hat hellbraunes, schulterlanges Haar. Vor ihrem Verschwinden trug die 32-Jährige beim Verlassen des Hauses eine schwarze Steppjacke, Turnschuhe und eine blaue Jeans. Möglicherweise hat sich auch eine weiße Mütze mit orangefarbenem Bommel auf dem Kopf getragen.

Die Polizei sucht dringend Zeugen, die etwas zu der Frau und ihren aktuellen Kontaktpersonen wissen. Insbesondere wollen die Ermittler wissen, was mit Annika T. am Sonntag zwischen 9 und 10.30 Uhr passiert ist. Hinweise nimmt die Kripo unter der Nummer (0511) 109 55 55 entgegen.

Von Tobias Morchner