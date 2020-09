Hannover

Am Montag soll das Urteil in einem bemerkenswerten Verfahren vor dem Landgericht Hannover gefällt werden. Seit Anfang Mai muss sich der in Kuwait geborene Hasan A. wegen besonders schwerer Zwangsprostitution vor der 19. Großen Strafkammer verantworten. Er soll mehrere junge Frauen, darunter Minderjährige, auch unter Androhung von Gewalt zum Anschaffen genötigt haben und so insgesamt 58.000 Euro verdient haben. Bemerkenswert: Noch vor dem Urteilsspruch wird der 33-Jährige im Gefängnis von einem Imam getraut. Die Braut ist eines der angeblichen Opfer des Angeklagten.

Verlobung im Gerichtssaal

Zuvor war es im Gerichtssaal zu einer Szene gekommen, die auch für einen erfahrenen Juristen wie Rechtsanwalt Manfred Koch, der Hasan A. gemeinsam mit Rechtsanwalt Michael Nagel vertritt, außergewöhnlich gewesen ist. „Mein Mandant und die junge Frau haben sich im Saal vor allen Anwesenden das Eheversprechen gegeben“, sagt Koch der HAZ. Die Richter haben allerdings bereits durchblicken lassen, dass sie den Bindungswillen der beiden nicht für ernsthaft erachten.

Anzeige

Auch die Staatsanwaltschaft Hannover hat sich von dem Schritt nicht beeindrucken lassen. Sie fordert sechseinhalb Jahre Gefängnis für Hasan A. „Ich dagegen halte das für vermessen, den Menschen in den Kopf schauen zu wollen“, sagt Rechtsanwalt Koch.

Weitere HAZ+ Artikel

Opfer soll zum Sex mit anderen gezwungen worden sein

Der 33-Jährige soll die junge Frau am 19. Januar 2018 in einer Shisha-Bar am Steintor kennengelernt haben. Nach Auffassung der Staatsanwaltschaft umgarnte er sie so lange, bis sie bereit war, für ihn anschaffen zu gehen. Danach durfte sie die Wohnung nur noch zum Arbeiten verlassen. Sie soll auch gezwungen worden sein, auf jeden erdenklichen Wunsch der Freier einzugehen. Zudem sollte sich die junge Frau den Vornamen ihres Zuhälters unter einen ihrer Rippenbögen tätowieren lassen. Hasan A. soll der jungen Frau auch Kokain gegeben haben.

Im Verlauf der Verhandlung hatte die junge Frau einige ihrer Aussagen gegen den Angeklagten, die sie bei der Polizei gemacht hatte, bereut. „Da war ein sehr ehrgeiziger Polizeibeamter mit dem Fall befasst“, sagt Verteidiger Manfred Koch. Bereits zu Beginn des Verfahrens hatten die Verteidiger des Angeklagten darauf hingewiesen, dass Hasan A. keineswegs ein skrupelloser Loverboy sei, der ein Mädchen in den Abgrund gestürzt habe. Vielmehr sollen sich die damals 17-Jährige und eine Freundin Hasan A. als Prostituierte angeboten haben.

Entscheidung am Montag

Am Montag, 14. September, muss nun die 19. Große Strafkammer unter Vorsitz von Richter Martin Grote entscheiden, für welche Version der Geschichte eindeutigere Beweise vorgebracht wurden: für die Geschichte vom skrupellosen Loverboy, der Frauen zum Anschaffen gezwungen haben soll, oder für die Version einer romantischen Beziehung zwischen dem 33-Jährigen und der jungen Frau.

Weitere aktuelle Polizeimeldungen aus Hannover finden Sie in unserem Ticker.

Von Tobias Morchner