Wie sind Sie dazu gekommen, in die Drogenberatung zu gehen?

Schon als jugendlicher Betreuer in einem Jugendferienlager war mir klar, dass ich später etwas mit Menschen machen wollte. Ich habe dann in einem Modellprojekt im Gefängnis gearbeitet, den Zivildienst in der Altenpflege mit Alkoholikern geleistet, im Studium Projektpraktika in der Psychiatrie durchgeführt. Süchtige sind krank, das war mir früh klar – und dass nicht die Menschen kaputt sind, sondern eher das System. Wichtig ist zu lernen, aufrecht durch dieses System und das Leben zu gehen.

Wie sind Sie zu Ihrem ersten Job bei der Drogenberatung Drobs gekommen?

1985 haben sie dort Hilfskräfte für Nachtwachen in einer neuen Notschlafstelle für Abhängige von illegalen Drogen gesucht. Das war revolutionär. So kam ich auch ins Café Connection in der Passerelle hinter dem Hauptbahnhof.

„Wir haben die Menschen akzeptiert, wie sie waren“

Was hat sich seit damals in der Drogenarbeit verändert?

Es war die Zeit der Umkehr in der Drogenhilfe, weg vom Abstinenzparadigma. Wir haben niedrigschwellige Angebote gemacht, wir haben es einfach anders gemacht und die Menschen so akzeptiert, wie sie waren. Es ging weniger darum, Junkies von der Straße und damit aus der Öffentlichkeit zu holen, sondern ihnen einen Platz zu geben, an dem sie zurechtkommen. Und natürlich musste professionelle Distanz gewahrt werden. Die Junkieszene war damals noch größtenteils in der Altstadt unterwegs. Als dort die einschlägigen Kneipen dichtgemacht wurden, hat sich die Szene zerstreut und ist in den privaten Bereich abgetaucht. Das war meines Erachtens ein Fehler, denn damit hatte man kaum noch Kontrolle. Man hat die Süchtigen nicht mehr erreicht, auch Streetwork hat nicht mehr funktioniert. Die Süchtigen sollten in die Beratung kommen. Haben sie aber nicht gemacht.

Gab es offene Anlaufstellen, die angenommen wurden?

Das Café Connection aber auch die Drobs-Teestube an der Schloßwender Straße. Wir haben uns aber auch um die Bahnhofspunks gekümmert, heute gibt es ähnliche Probleme mit den Bahnhofschillern. Wir haben Streetwork durchgeführt und versucht, auch mit Anliegern ins Gespräch zu kommen. Schließlich waren die Achtziger die Zeit der Heroinabhängigen.

Lennart Westermann hat die Veränderungen in der Drogenszene der Stadt miterlebt und mit seinem Team entsprechend neue Konzepte entwickelt. Quelle: Katrin Kutter

„ Hannover war eine vorbildliche Vernetzungsdrehscheibe“

1990 haben Sie Ihre erste Festanstellung bei der Drobs erhalten. Wo lagen da die Arbeitsschwerpunkte?

Spritzenautomaten für die Abhängigen wurden angeschafft, die Aidsthematik kam auf und damit viele Aufklärungskampagnen, an denen wir mitgewirkt haben, etwa zu sogenanntem Safer-Use-Material. Mit der niedrigschwelligen Arbeit und der Anlaufstelle für Junkies waren wir Vorreiter in Deutschland. Wir haben in Hannover auf dem Gebiet spannende Pionierarbeit geleistet. Die Menschen waren für uns eben okay, auch wenn sie „drauf“ waren. Und unsere Einrichtungen für viele zudem die letzte Rettung. Mitte der Neunzigerjahre gab es in Hannover dann den ersten Arbeitskreis zu den Themen Sucht, Drogen und Aids. Hannover war eine vorbildliche Vernetzungsdrehscheibe, darum haben uns andere Städte beneidet. Etwas später hat die Step (Paritätische Gesellschaft für Sozialtherapie und Pädagogik, d. Red.), zu der die Drobs seit 1994 gehört, mit dem Fixpunkt den damals ersten und – leider bis heute – einzigen Konsumraum in Niedersachsen eingerichtet.

Sollten die Süchtigen damals nicht in erster Linie auf Entzug?

Das Konzept war anders, wir wollten eine sichere Basisversorgung bieten, eine akzeptierende Arbeit leisten. Dazu gehört regelmäßiger Kontakt, Spritzenbesteckvergabe und niedrigschwellige Beratung. Und dass alle willkommen sind, auch wenn sie „drauf“ bleiben wollen. Aus dem Step-Motto „Schritte aus der Sucht“ wurde nach der Drobs-Übernahme „Schritte in die Zukunft“. Ausstiegshilfe gehört natürlich auch immer dazu – wenn sie gewünscht wird. Ansonsten ging und geht es einfach ums Überleben.

„Die Technogemeinde hat für mehr synthetische Drogen gesorgt“

Wie hat sich der Drogenkonsum seit 2000 verändert?

Die Techno- und Ravergemeinde hat dafür gesorgt, dass mehr synthetische Drogen in den Umlauf kamen, da ging das mit Ecstasy los. Wir haben szenegerechte Aufklärung angeboten – nach der Devise, was zu beachten ist, wenn man denn schon Ecstasy nehmen will. Auch hier sind wir neue Wege gegangen. Bei Technopartys auf dem Hanomag-Gelände haben wir die Pillen auch auf ihre Bestandteile kontrolliert. Das gab viel Kritik, aber die Botschaft war klar: Weniger ist mehr. Dieser Ansatz verband Prävention und Förderung von Risikokompetenz. Ich bin ein bisschen stolz auf die Leitlinien, die ich zu den Themen mitgestaltet habe. Das war wie davor mit dem Spritzentausch: Prävention und Akzeptanz ist meines Erachtens eine richtige Kombination.

Zur Person Lennart Westermann, Jahrgang 1955, ist in Uelzen geboren, aber seit mehr als vier Jahrzehnten in Hannover zu Hause. Nach Abitur und Zivildienst hat er Diplompädagogik mit Schwerpunkt Soziale Arbeit in Hannover und Hildesheim studiert. Schon früh hat er freiberuflich in der Jugendhilfe und -bildung gearbeitet, vor 30 Jahren erhielt er dann einen Anstellungsvertrag bei der Fachstelle für Sucht und Suchtprävention Drobs (ehemals Jugend- und Drogenberatung), die seit 1994 wiederum zu Step (Paritätische Gesellschaft für Sozialtherapie und Pädagogik) gehört. Westermann hat viel Jugendarbeit geleistet, hat mit Punks und Süchtigen gearbeitet und ist an vielen Aufklärungsprojekten und Publikationen beteiligt gewesen. Nach dem Übergang der Drobs zu Step Mitte der Neunzigerjahre hat er 15 Jahre die Präventionsarbeit der Drobs inhaltlich auf- und ausgebaut und koordiniert. Zudem war er acht Jahre Abteilungsleiter der gesamten ambulanten Beratungsstellenarbeit der Step und hatte zudem seit 2010 die Leitung der Drobs inne. Der 65-Jährige, ehemals auch als Fallschirmspringer und Schlagzeuger aktiv, lebt mit seiner Frau in der Nordstadt. sub

„Es gibt täglich neue Drogen “

Welche illegalen Substanzen prägen das neue Jahrtausend auch in Hannover?

Crystal Meth, Ecstasy, Crack und Kokain werden konsumiert, aber auch die dazu im Vergleich weiche Droge Cannabis ist auf dem Vormarsch – und dass es täglich neue Drogen gibt. Hannover war Hotspot für Punk und Techno einschließlich der gängigen Drogen. Wir als Drobs setzten und setzen damals wie heute auf Information, niedrigschwellige Beratung und – bei Bedarf – passgenaue Vermittlung in weiterführende Hilfen. Heute sind Crack und Amphetamine das größte Problem, in der Beratungsstelle kommt aber auch immer öfter problematischer Cannabiskonsum zur Sprache.

Haben Sie eigene Drogenerfahrung?

Ich sage mal so, Heroin ist sicherlich eine Droge, die ich nie konsumieren würde. Wobei auch da die psychische Abhängigkeit gefährlicher ist als die physische. Und Crystal Meth ist für mich das Schlimmste, weil es sehr schnell hochgradig abhängig macht. Ich habe zu illegalen Drogen eher Distanz gehalten und wenig mit ihnen experimentiert. Ein Problem ist heute auch, dass sich viele Konsumenten unterschiedliche Substanzen reinziehen und sich nicht begrenzen können. Suchtprobleme sind immer ein Spiegel der Gesellschaft.

Machen Sie auch im Ruhestand weiter mit Suchtarbeit, eventuell im Ehrenamt?

Es ist mühsam, die Refinanzierung besteht oft nur unzureichend, viele Bereiche im Gesundheitswesen wurden kaputtgespart. Nein, ich denke, mit dem Thema Sucht bin ich durch. Privat hatte ich schon immer genug andere anregende Projekte, denen ich mich jetzt verstärkt widmen werde.

Von Susanna Bauch