Hannover

Im vergangenen Jahr musste der Selbsthilfetag – wie auch viele Gruppen – virtuell ablaufen. An diesem Wochenende geht es wieder an den Kröpcke: Am Sonnabend, 29. Mai, präsentieren sich zum 35. hannoverschen Selbsthilfetag zwischen 10 und 16 Uhr rund 65 Selbsthilfegruppen mit ihren Ständen in Hannovers Innenstadt. Darunter sind Selbsthilfegemeinschaften zu Themen wie ein Frauengesprächskreis „Empty Nest“, Angehörige und erwachsene Kinder von Alkoholikern, Depression, Chronische Schmerzen, Pflegende Angehörige von Menschen mit Demenz, Spielsucht oder Einsamkeit mitten in Hannover.

Einsamkeit spielt eine zentrale Rolle

Auch in diesem Jahr möchten die Gruppen aus der Region auf ihre Arbeit und ihre Themen aufmerksam machen. Während der Pandemie wurden ganz unterschiedliche Organisationsformen für das Aufrechterhalten des Austausches umgesetzt: vermehrte Telefonate, Telefonketten, Telefonkonferenzen, schriftliche Kommunikation über Messenger-Dienste, Videokonferenzen und Spaziergänge. Zum Teil völlig andere Rückmeldungen erhielt der Verein Kibis, Kontakt-, Informations- und Beratungsstelle im Selbsthilfebereich, von Selbsthilfegruppen aus dem Suchtbereich oder auch von Gruppen zum Themenkomplex psychische Erkrankungen. Das Thema Depression und Einsamkeit spielt offensichtlich eine große Rolle. Für Betroffene, die zu dem Zeitpunkt in ihrer Suchtmittelabstinenz nicht sehr stabil waren, hat das „Verzichten müssen“ auf den Austausch in der Gruppe, gekoppelt mit der allgemeinen Isolation, manchmal auch zu einem Rückfall geführt. Während Entzugskliniken ihre Platzzahlen teilweise halbieren mussten, erlebten die Selbsthilfegruppen im Suchtbereich eine stark gestiegene Nachfrage.

Im vergangenen Jahr – trotz zwischenzeitlichen Lockdowns und dem damit verbundenen Verbot der Gruppentreffen – haben sich 27 neue Selbsthilfegruppen gegründet und in die Datenbank der Kibis aufnehmen lassen. Insgesamt sind in der Region Hannover knapp 600 Gruppen zu vielfältigen Themen aktiv. Wer auch dort nicht fündig wird oder selbst eine Selbsthilfegruppe gründen möchte, kann Kibis unter Telefon (0511) 66 65 67 erreichen.

Von Susanna Bauch