Hannover

Zivilfahnder der Bundespolizei haben am Mittwoch im Hauptbahnhof Hannover eine offenbar durstige Diebin festgenommen. Die 33-Jährige hatte in einer Drogerie in dem Gebäude 36 Dosen des Getränks der Marke Red Bull gestohlen. Videoaufnahmen aus der Filiale überführten die Verdächtige.

Frau wurde per Haftbefehlen gesucht

Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass die Frau aus Anderten zudem per Haftbefehlen gesucht wurde. Wegen Betrugs muss sie noch die Reste einer Ersatzfreiheitsstrafe von 80 Tagen absitzen. Hinzu kommen noch zwei Tage Erzwingungshaft wegen einer Ordnungswidrigkeit. Die Beamten brachten die Frau umgehend ins Gefängnis.

Anzeige

Weitere Festnahme am Morgen

Bereits am Morgen hatte die Bundespolizei eine 39-Jährige aus Hannover im Bahnhof verhaftet. Sie hatte ebenfalls in dem Drogeriemarkt Parfüm gestohlen. Auch sie wurde per Haftbefehl gesucht. Wegen Hausfriedensbruchs muss die 39-Jährige noch 50 Tage Ersatzfreiheitsstrafe absitzen. Außerdem lag ein Untersuchungshaftbefehl wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls gegen die Frau vor.

Von Tobias Morchner