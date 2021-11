Hannover

Die Formel ist so schön simpel: 365 Euro für ein im gesamten Tarifgebiet des Großraum Verkehr Hannover (GVH) gültiges Jahresticket in Bussen und Bahnen – das macht einen Euro pro Tag. Im Wahlkampf um das Amt des Regionspräsidenten hat diese Formel auch der Sozialdemokrat Steffen Krach aufgegriffen und sie zu einer zentralen Forderung für den Fall gemacht, dass er gewinnt. Jetzt sitzt Krach auf dem Chefsessel im Regionshaus und wird an seinen Wahlversprechen gemessen. „Ich werde ein Konzept für das 365-Euro-Ticket entwickeln, das dann ausführlich beraten wird. Und dann wünsche ich mir, dass es auch beschlossen wird“, hat er gesagt. Doch wie sieht die Kosten-Nutzen-Rechnung des Tickets aus? Und was bedeutet es für bestehende Tarifmodelle? Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Thema:

Welche Idee steckt hinter dem 365-Euro-Ticket?

Es geht darum, mit günstigen und einfachen Angeboten mehr Menschen vom Auto in Busse und Bahnen zu holen. Debatten über solche Tarifmaßnahmen gibt es seit Jahrzehnten, aber zuletzt haben sie durch den Klimawandel und einhergehenden Forderungen nach einer Verkehrswende stark an Dynamik gewonnen. In der Region Hannover dominiert der Autoverkehr, der bei der letzten entsprechenden Erhebung im Jahr 2017 einen Anteil von 35 Prozent am Gesamtverkehrsaufkommen hatte. Auf Busse und Bahnen entfielen 16 Prozent.

Regionspräsident Steffen Krach hat im Wahlkampf für das 365-Euro-Ticket geworben. Quelle: Rainer Droese

Wer hat das 365-Euro-Ticket erfunden?

Das war die Österreichs Hauptstadt Wien, wo es dieses Jahresticket seit 2012 gibt.

Wie sieht es in Deutschland aus?

Keine größere Stadt oder Region und kein Verkehrsverbund hat das Ticketmodell bislang im Angebot. Ein Versuch in Bonn, wo es Neukunden kaufen konnten, floppte und wurde wieder eingestellt – von 17.000 zur Verfügung stehenden Karten wurden nur 6000 abgesetzt.

Warum findet es bislang so wenig Nachahmer?

Das Ticket ist nicht kostendeckend und für die tragende Kommune sehr teuer. „Die Region Hannover müsste es mit 70 bis 90 Millionen Euro subventionieren“, hat Verkehrsdezernent Ulf-Birger Franz im Sommer erklärt – und zwar pro Jahr. Ein Gutachten des von der Größenordnung her mit der Region Hannover vergleichbaren Verkehrsverbunds Großraum Nürnberg beziffert den Subventionsbedarf auf bis zu 100 Millionen Euro im Jahr, verbunden mit Fahrgastzuwächsen von höchstens 3,2 Prozent. Die Studie rät stattdessen, lieber in das Verkehrsangebot zu investieren.

In München hat die grün-rote Koalition im Stadtrat ebenfalls wegen der Kosten Pläne für das 365-Euro-Ticket gestoppt. Zweifel gibt es auch im Norden Deutschlands: „Neue Kunden gewinnt man mit Angebotsoffensiven, bei Preislösungen bin ich skeptisch“, sagt Anna-Theresa Korbutt, seit April Geschäftsführerin beim Hamburger Verkehrs Verbund HVV. Sie hat vorher in Wien gelebt und gearbeitet.

Auch Hannovers grüner Oberbürgermeister Belit Onay sieht ein günstiges Jahresticket nur als einen Baustein, um mehr Menschen in die öffentlichen Nahverkehrsmittel zu bekommen. Mindestens ebenso wichtig sei der Ausbau der Bus- und Bahnverbindungen. „Es hilft mir nichts, wenn ich nur einen Euro zahle, aber dann an irgendeiner Haltestelle nicht weiterkomme“, so Onay im HAZ-Interview.

Was sagt der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen?

Der Dachverband VDV hat im Oktober ein Positionspapier zum Thema vorgelegt. „Bevor Tarifsenkungen umgesetzt werden, müssen die öffentlichen Mittel im ersten Schritt vorrangig in Ausbau von Angebot, Kapazitäten und Qualität investiert werden“, heißt es dort.

Wie macht es Wien?

Die Stadt hat genau das getan, was der VDV fordert. Sie hat vor der Einführung des 365-Euro-Tickets massiv in den Ausbau ihres S-Bahn- und U-Bahn-Netzes investiert. Gleichzeitig sind in den Innenstadtbezirken kostenfreie Parkplätze entfallen und die Parkgebühren drastisch erhöht worden, was den Druck auf die Autofahrer erhöht hat. Außerdem gibt es in der österreichischen Hauptstadt die sogenannte Dienstgeberabgabe, bei der Arbeitgeber für jeden Angestellten 2 Euro pro Woche abführen müssen. Mit beiden Einnahmequellen wird das 365-Euro-Ticket gegenfinanziert.

Was kostet der Nahverkehr in der Region Hannover?

Nahverkehr ist generell nicht kostendeckend zu betreiben. Die Zuschüsse belaufen sich in der Region aktuell auf etwa 150 Millionen Euro jährlich. Weil Investitionen etwa in neue Stadtbahnwagen, einen neuen Betriebshof oder das Sprinti-Projekt mit Kleinbussen in der Region finanziert werden müssen, dürfte diese Summe in den kommenden Jahren auf etwa 190 Millionen Euro ansteigen.

Unwägbarkeiten gibt es derzeit bei den Einnahmen aus dem Fahrscheinverkauf, aus denen der GVH im Vor-Corona-Jahr 2019 gut 280 Millionen Euro erlöst hat. Aktuell erreicht das Fahrgastaufkommen bei Üstra, Regiobus und den anderen Verkehrsunternehmen etwa 80 Prozent des Niveaus der Zeiten vor der Pandemie. Bund und Land wollen mit einem Rettungsschirm wie im vergangenen Jahr Verluste ausgleichen. In welcher Höhe, steht allerdings noch nicht fest. Die Millionen für das 365-Euro-Ticket würden den Zuschussbedarf entsprechend vergrößern.

Welche Geldquellen könnte die Region anzapfen?

Bundes- oder Landeszuschüsse gibt es für derartige Maßnahmen nicht. Die Wiener Lösung scheidet auch aus, schon allein deshalb, weil Parkgebühren Angelegenheit der Städte und Gemeinden sind. Bleiben also Schulden, Streichungen an anderer Stelle im Verkehrshaushalt oder eine Erhöhung der Regionsumlage. Letzteres sind die Beiträge, die Hannover und die 20 Städte und Gemeinden im Umland an die Region zahlen.

Wer würde überhaupt vom 365-Euro-Ticket profitieren?

Im derzeitigen Tarifsystem beim GVH jedenfalls nicht alle, weil es Rabattierungen gibt. Jugendnetzkarten beispielsweise kosten 15 Euro im Monat, Seniorennetzkarten im Abonnement 25,50 Euro. Einzelfahrscheine und Tageskarten müssten ohnehin im Sortiment bleiben, weil knapp die Hälfte der im Tagesdurchschnitt 400.000 Fahrgäste kein Abonnement hat, sondern nicht regelmäßig mit Bussen und Bahnen fährt oder lediglich zu Besuch in Hannover ist.

Sind denn überhaupt neue Fahrscheinangebote geplant?

Ja. „Wir werden voraussichtlich Mitte des Jahres die Hannover Card 50 einführen“, sagt Verkehrsdezernent Franz. Das Modell orientiert sich an der BahnCard. Wer die Hannover-Variante zum Preis von monatlich 10 Euro erwirbt, zahlt dann für alle einzeln erworbenen Fahrscheine im GVH den halben Preis.

Wer entscheidet am Ende über das 365-Euro-Ticket?

Die Politiker der Regionsversammlung, in der SPD und Grüne das Mehrheitsbündnis bilden. In ihrer Vereinbarung heißt es: „Mit dem 365-Euro-Ticket wagen wir einen weiteren offensiven Schritt in Richtung Mobilitätswende und werden dafür ein tragfähiges Finanzierungs- und Umsetzungskonzept bei der Regionsverwaltung in Auftrag geben.“ Das dürfte frühestens Mitte kommenden Jahres vorliegen.

Mit den dann fälligen Beratungen und Beschlüssen wird der turnusmäßige Tarifwechsel im Dezember 2022 nicht zu schaffen sein. Es könnte also erst Mitte oder Ende des Jahres 2023 etwas mit dem Projekt werden – wenn überhaupt. Politiker der Grünen haben jedenfalls schon einmal Zweifel angemeldet. „Das 365-Euro-Ticket ist eine Subvention für diejenigen, die ohnehin schon Busse und Bahnen nutzen“, sagt etwa Julia Stock, Ratsfrau in Hannover und bis zum Sommer Vorsitzende des Regionsverbandes ihrer Partei.

Von Bernd Haase