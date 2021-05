38-Jähriger aus Langenhagen vermisst: Wo ist Marcin Krzysztof C.?

Hannover

Die Polizei sucht nach dem 38 Jahre alten Marcin Krzysztof C. aus Langenhagen. Er gilt seit fast einer Woche als vermisst. C. ist zuletzt am 29. April gesehen worden. Er benötigt dringend ärztliche Versorgung. Die Ermittler bitten die Bevölkerung um Mithilfe und haben ein Foto des Gesuchten veröffentlicht.

Am Tag seines Verschwindens war Marcin Krzysztof C. zur Behandlung bei seiner Fachärztin. In den darauffolgenden Tagen verpasste er drei weitere Behandlungstermine. Die Medizinerin informierte die Polizei. Eine umfangreiche Fahndung nach dem 38-Jährigen verlief bislang erfolglos.

Ist seit knapp einer Woche verschwunden: Marcin Krzysztof C. aus Langenhagen. Quelle: privat

Der Gesuchte ist 1,78 Meter groß und wiegt etwa 75 Kilogramm. Er hat braunes Haar mit Geheimratsecken. An seinem linken Arm hat er einen medizinischen Zugang. Zeugen, die Marcin Krzysztof C. gesehen haben oder Hinweise zum Aufenthaltsort des 38-Jährigen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Langenhagen unter der Nummer (0511) 1094217 zu melden.

Von Tobias Morchner