Hannover

Die Polizei hat in der Nacht zu Sonntag die Einhaltung der Corona-Vorgaben in Hannover kontrolliert. Dabei stellten die Beamten diverse Verstöße rund ums Steintor etwa gegen den Mindestabstand fest. Seit Donnerstag gilt in der Region zudem die 3G-Regel: Nur Geimpfte, Genesene und negativ Getestete haben Zutritt beispielsweise zu Gastro-Innenbereichen. In einem Fall beanstandeten die Ermittler sogar ein Testzentrum direkt vor einem Lokal. Sämtliche Schutzmaßnahmen wurden demnach „grob missachtet“.

Die Station an der Goseriede fiel gegen 23 Uhr auf. „Das Personal trug während der Testungen keine Mund-Nase-Bedeckungen oder Handschuhe“, sagt Polizeisprecher Michael Bertram. Die Beamten bemängelten auch die Koordination der Abstriche und deren Dokumentation. Letztlich wurde die gesamte Ordnungsmäßigkeit der Tests in Frage gestellt. Da zudem ein erhebliches Infektionsrisiko bestand, „untersagten die Einsatzkräfte den weiteren Betrieb“. Der Inhaber erhielt eine Anzeige. Auf Nachfrage kann die Polizei allerdings nicht sagen, ob es sich um den Lokalbetreiber oder eine beauftragte Testfirma handelte.

Clubs überfüllt, Gäste ohne Masken

Gegen 0.30 Uhr schritten die Beamten bei einem überfüllten Lokal an der Goethestraße ein – eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz war die Folge. Darüber hinaus bemängelte die Polizei den Grill im Restaurant. „Dieser wurde ohne ausreichend Frischluftversorgung betrieben“, sagt Bertram. „Ein Kohlenmonoxid-Warngerät hatte deshalb bereits Alarm ausgelöst.“ Der Grill durfte nicht weiter benutzt werden, die Gewerbeaufsicht wurde eingeschaltet.

An der Scholvinstraße tanzte gegen 1.50 Uhr ein Großteil der Tanzenden in einem Club ohne Mund-Nasen-Schutz. „Da das Lokal schon bei früheren Kontrollen wegen ähnlicher Verstöße aufgefallen war, wurde die Schließung angedroht“, sagt Bertram. Daraufhin habe der Betreiber entschieden, nur noch Geimpfte und Genesene hineinzulassen – also die 2G-Regel anzuwenden. Das machte von Anfang an auch die Dax-Bierbörse, die deshalb sogar vorab die Polizei informierte – falls es Krawalle gibt. Laut Bertram blieb aber alles friedlich.

In der Dax Bierbörse durfte am Sonnabend ohne Maske getanzt werden, weil nur Geimpfte oder Genesene Zutritt erhielten. Quelle: Villegas

Keine Discogenehmigung: Polizei stoppt Tänzer

Um 2.15 Uhr gab es dann zwei Einsätze wegen fehlender Hygienekonzepte. Das Lokal an der Goethestraße durfte nur noch außer Haus verkaufen, der Betrieb an der Münzstraße fiel obendrein wegen Überfüllung auf. Nur 15 Minuten später beendeten die Beamten das Treiben in einer vermeintlichen Diskothek an der Reitwallstraße. „Sie stellten fest, dass der Discobetrieb gar nicht zulässig war“, sagt Bertram. Der Club musste als reine Bar weitermachen. Da die meisten tanzenden Gäste zudem keine Maske trugen, gab es eine weitere Anzeige.

Polizei beendet Schlägerei

Doch es gab nicht nur Corona-Verstöße. Kurz vor 1 Uhr nahm die Polizei einen 22-Jährigen in einem Lokal an der Nikolaistraße vorläufig fest. Dieser soll mit einem Bierglas auf einen ein Jahr älteren Mann eingeschlagen haben. Außerdem wurde das Opfer mehrfach getreten. Zwei weitere 23-Jährige ein 26 Jahre alter Mann sollen mitgemacht haben. Gegen die vier wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Von Peer Hellerling