Hannover

Die Corona-Schutzbestimmungen werden geändert, wieder einmal. Bundesregierung und Länderchefs haben sich am Dienstag darauf geeinigt, dass künftig die sogenannte 3G-Regel gilt. Was das bedeutet, zeigt der HAZ-Überblick.

Was heißt 3G-Regel?

Nur Genesene, Geimpfte und negativ Getestete dürfen künftig Krankenhäuser und Altenheime besuchen, körpernahe Dienstleistungen wie Kosmetik und Haareschneiden in Anspruch nehmen, Sport in Hallen betreiben, Fitnessstudios besuchen und sich im Innenbereich einer Gastronomie aufhalten. Der Test darf im Falle eines Antigentests nicht älter als 24 Stunden sein, im Falle eines PCR-Tests 48 Stunden. Ausgenommen sind Kinder bis zum 6. Lebensjahr sowie Schülerinnen und Schüler, die in den Schulen ohnehin regelmäßig getestet werden.

Bleiben die Antigen-Tests kostenlos?

Nein. Ab dem 11. Oktober müssen die Antigen-Tests selbst bezahlt werden. Die Testkosten übernimmt die öffentliche Hand aber weiterhin für Personen, die sich nicht impfen lassen können und für die keine Impfempfehlung vorliegt, etwa Schwangere und Jugendliche unter 18 Jahren.

Ab wann gilt die 3G-Regel?

Bund und Land haben vereinbart, dass spätestens ab dem 23. August die 3G-Regel greifen soll. Grundlage sind neue Verordnungen in den jeweiligen Ländern. Niedersachsen hat angekündigt, zum 25. August eine überarbeitete Corona-Verordnung vorzulegen.

Soll die 3G-Regel auch angewendet werden, wenn das Infektionsgeschehen niedrig ist?

Das ist der Knackpunkt. Beschluss der Bund-Länder-Konferenz ist, dass die Länder die 3G-Regel aussetzen können, solange die Sieben-Tage-Inzidenz stabil unter 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern liegt. Möglich sei aber auch ein anderes Indikatorensystem, das neben der Inzidenz die Zahl der Corona-Patienten in Krankenhäusern berücksichtigt, heißt es in dem Beschluss. Hier haben die Länder also viel Spielraum. Niedersachsen will tatsächlich ein neues Kennzahlen-System entwickeln, um die Infektionslage zu beurteilen.

Was bedeutet das jetzt für die Region Hannover?

Die Inzidenzwerte in der Region Hannover verharren seit einigen Tagen auf einem Niveau knapp unter 30. Das würde bedeuten, dass die 3G-Regel gar nicht inkraft träte, sollte das so bleiben. Vorausgesetzt auch, dass sich Niedersachsen entscheidet, die 3G-Regel bei einem niedrigen Infektionsgeschehen auszusetzen. Das heißt unterm Strich: Jetzt ist das Land am Zug und muss klare Bestimmungen entwickeln.

Von Andreas Schinkel