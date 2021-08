Hannover

Seit Mittwoch gilt in Niedersachsen die neue Corona-Verordnung. Am Donnerstag treten die Regeln auch in der Region Hannover in Kraft. Für die Gastronomie und Hotellerie sieht die Verordnung ab einer Inzidenz von 50 die 3G-Regelung (Geimpft, Genesen, Getestet) vor – unabhängig von den Leitindikatoren Hospitalisierung sowie Intensivbetten. Viele Gastronomen freuen sich über diese Regelung, andere wiederum kritisieren sie.

Andreas Wolter, Inhaber der Wald See Küche Langenhagen und der Catering-Firma Rocky Lobster, spricht von einer „großen Erleichterung“. Er sagt aber auch, dass die neuen Regelungen mit Mehrarbeit verbunden sind. Schließlich müsse ein Mitarbeiter stets vor dem Eingang kontrollieren, ob die Personen geimpft, genesen oder getestet sind. Nicht nur das: In Summe sorgen die Hygienemaßnahmen für einen Mehraufwand von 30 bis 40 Stunden die Woche. „Man darf ja nicht vergessen, dass zum Beispiel auch die Registrierungen per Luca-App oder Zettel entsprechend abgelegt und nach drei Wochen vernichtet werden müssen.“

„Es fehlt die Planungssicherheit“

Insgesamt ist Wolter gut auf die 3G-Regel vorbereitet. „Banner und Hinweisschilder haben wir ja bereits von der Zeit nach dem Lockdown, als der Zugang nur mit einem Test möglich war.“ Wolter ist optimistisch und geht davon aus, dass Spontanbesuchen nichts im Weg steht. „Wir leben inzwischen alle seit eineinhalb Jahren mit der Pandemie. Und wenn jemand spontan zu uns möchte, ist er auch bereit, spontan zu einem der vielen Testzentren zu fahren.“

Etwas kritischer sieht Jörg Lange, Vorsitzender des Dehoga Kreisverbands Region Hannover die neue Verordnung. Er sei zwar „dankbar für die 3G-Regelung“, sie sei aber nur eine Momentaufnahme. „Man weiß einfach nicht, wie lange sie Bestand hat“, stellt er fest. Es fehle die Planungssicherheit. Denn: Es sei nicht klar definiert, welche Regelungen beispielsweise in Warnstufe zwei gelten. Das sei angesichts der steigenden Zahlen schwierig für die Gastronomen. „Überall wird von der der vierten Welle gesprochen“, sagt Lange, der selber das Hotel Lindenkrug betreibt. „Es bringt uns nichts, wenn wir im September unter 3G öffnen dürfen, aber nicht wissen, wie es weiter geht.“ Auch Dietmar Engel (Café Konrad) treibt diese Sorge um. „Es bleibt einfach die Unsicherheit, wie es weitergeht, vor allem in Hinblick auf den Herbst und den Winter.“

„Mehraufwand ist überschaubar“

Das sieht Hannes Aulich vom Brauhaus Hannover anders. Er freut sich über die neue Verordnung. Im Gegensatz zu Lange spricht er von mehr Planungssicherheit. „Die Politik hat deutlich gemacht, dass sich für uns erstmal nichts ändert.“ Auch mit Blick auf Warnstufe 2 zeigt sich Aulich entspannt. „Natürlich denken wir da auch drüber nach, aber dafür gibt es noch gar keine Regeln“, sagt er. Deswegen brauche er sich jetzt nicht verrückt zu machen.

Den Mehraufwand sieht Aulich nicht problematisch. „Wir haben schon über die gesamte Zeit eine Person am Eingang platziert, die sich um das Platzieren der Gäste sowie den Hinweisen auf die allgemeinen Hygieneregeln kümmert.“ Nun komme lediglich die Überprüfung der Nachweise hinzu.

Von Cecelia Spohn