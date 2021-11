Kostenlos bis 09:00 Uhr 3G am Arbeitsplatz: So gehen Unternehmen in Hannover damit um

Ab Mittwoch dürfen nur noch Geimpfte, Genesene oder Getestete ihren Arbeitsplatz aufsuchen. Vor allem große Firmen stellt das vor Herausforderungen – eine Belastung aber ist es für alle.