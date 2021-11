Hannover

Mitarbeiter von Üstra und dem Sicherheitsdienst Protec haben bei einer Schwerpunktkontrolle am Montag die Einhaltung der 3-G-Regel in Stadtbahnen ins Visier genommen. Seit vergangenem Mittwoch dürfen nur noch Geimpfte, Genesene oder Getestete die Stadtbahnen und Busse nutzen. Wer das bei einer Kontrolle nicht nachweisen kann, muss aussteigen. Um die Einleitung möglicher Ordnungswidrigkeitsverfahren kümmert sich dann die Polizei.

Wie viele Verstöße es seit Einführung der 3-G-Regel in Busse und Bahnen gegeben hat, dazu hat die Üstra noch keine Bilanz vorliegen. Allerdings befürworteten viele Fahrgäste die Kontrollen, heißt es. Angesichts der hohen Corona-Infektionszahlen will das Unternehmen in den nächsten Tagen die Pflicht zum Tragen von FFP2-Masken wieder einführen.

Üstra- und Protec-Mitarbeiter kontrollieren entweder 3G oder Fahrscheine

Um 14 Uhr steigen dann zahlreiche Üstra- und Protec-Mitarbeiter in die Bahnen der Linien 3, 7 und 9. Kontrolliert wird der kurze, aber hochfrequentierte Abschnitt zwischen den Haltestellen Kröpcke und Marktkirche in beide Richtungen. Dabei überprüft das Sicherheitspersonal entweder die Gültigkeit von Fahrscheinen oder die 3-G-Dokumente samt Personalausweis. „Würden wir beides zusammen machen, würde das zu lange dauern“, sagt Üstra-Sprecher Udo Iwannek.

Die meisten Fahrgäste haben ihren Impfpass oder Testnachweis schnell bereit. Bei einigen dauert es ein paar Handgriffe, bis sie das Zertifikat in der Corona-App gefunden haben. Andere zeigen vorschnell die Fahrtkarte vor und müssen zunächst die Kopfhörer aus den Ohren nehmen, um die Aufforderung des Üstra-Personals zu verstehen.

Falls es Ärger gibt: Polizisten unterstützen die Kontrollen am Stadtbahngleis. Quelle: Nancy Heusel

Üstra kündigt weitere 3-G-Kontrollen an

Eine 18-jährige Schülerin kann auf dem Weg in Richtung Markthalle keines der Dokumente vorzeigen. An der Haltestation wird sie aus der Bahn gebeten, ihre Fahrt nach Ricklingen ist zunächst beendet. Am Stadtbahnsteig wartet die Polizei. Die Beamten unterstützen die Üstra – „falls es Ärger gibt“, sagt Iwannek. Sie sei doppelt geimpft, allerdings habe sie noch nicht den vollen Impfschutz und deswegen keinen Nachweis, sagt die Schülerin den Beamten. Sie werde jeden Tag in der Schule getestet – nur für diesen Tag kann sie keinen Test vorzeigen. Die Polizisten ermahnen die Schülerin, künftig einen Nachweis mitzuführen – dann darf sie weiterfahren.

„Ich finde die Kontrollen gut, auch wenn man sich langsam ein bisschen beobachtet vorkommt“, sagt Fahrgast Kevin Heine aus Garbsen. Er habe zuletzt mehrfach beobachtet, die andere Passagiere ohne Nachweis oder Maske der Bahn verwiesen wurden. „Mit Blick auf die Infektionszahlen ist das auch sinnvoll“, sagt er.

Die Üstra kündigt an, weiterhin die verstärkt auf 3G und Maskenpflicht zu achten. Dabei sollen Streckenabschnitte der Schwerpunktkontrollen wechseln.

