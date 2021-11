Hannover

Bundestag und Bundesrat haben ein neues Infektionsschutzgesetz zur Eindämmung des Coronavirus verabschiedet. Zu den Bausteinen gehört eine 3-G-Regelung in öffentlichen Verkehrsmitteln. Nur wer geimpft, genesen oder getestet ist, soll sie nutzen dürfen. Was kommt auf die Fahrgäste zu? Die HAZ beantwortet die wichtigsten Fragen.

Welche Nachweise müssen Fahrgäste mitbringen?

Zusätzlich zu Fahrschein und Maske wird in Bussen und Bahnen ein 3-G-Nachweis erforderlich. Mitfahren darf zum Schutz vor dem Coronavirus nur noch, wer per Impfpass, Bescheinigung oder per App belegen kann, dass sie oder er geimpft, genesen oder getestet ist. Ein Testergebnis darf nicht älter als 24 Stunden sein.

Ab wann gilt die neue 3-G-Regelung?

Die Bundesregierung rechnet mit Mittwoch als erstem Geltungstag. Der Beginn hängt auch davon ab, wann Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier das neue Infektionsschutzgesetz unterschreibt. Mit einem Inkrafttreten sei nicht vor Mitte der Woche zur rechnen, hieß es aus dem Präsidialamt.

Welche Tests werden anerkannt?

Ein Corona-Selbsttest zu Hause reicht nicht. Die Wege zur Arbeit, Uni oder zum Einkaufen können somit für Ungeimpfte eine schwierige Angelegenheit werden – vor allem wenn sie Bus oder Bahn brauchen, um zu einer Teststation zu gelangen. Bei Fahrtantritt darf die Testabnahme nicht länger als 24 Stunden zurückliegen. Zwei Tests pro Woche müssen die Arbeitgeber stellen. Mindestens einen kostenlosen „Bürgertest“ pro Woche gibt es derzeit an den Teststationen. Wer darüber hinausgehend Tests bezahlt, ist offen.

Gibt es Ausnahmen von der 3-G-Nachweispflicht?

Von der Pflicht ausgenommen sind Kinder und Jugendliche, die zur Schule gehen sowie Kinder unter sechs Jahren. Sie alle brauchen im öffentlichen Verkehr keine Test-, Impf- oder Genesungsnachweise. Bei Schülerinnen und Schülern wird davon ausgegangen, dass sie sich den regelmäßigen vorgeschriebenen Tests in der Schule unterziehen.

Zusätzlich zu Fahrschein und Maske wird in Bussen und Bahnen ein 3-G-Nachweis erforderlich Quelle: imago

Wie soll kontrolliert werden?

So wie ein Fahrschein ist der Nachweis auf Verlangen vorzuzeigen. Verantwortlich für die Kontrollen sind nach dem Gesetz die Unternehmen. Ein Sprecher der Üstra in Hannover rechnet mit „stichprobenartigen“ Kontrollen. „Wenn 3G kommt, werden wir das natürlich auch kontrollieren“, sagte er der HAZ. Lückenlos könne man die Nachweise nicht kontrollieren. Bevor es in die Details gehe, solle zunächst die kurz bevorstehende neue Corona-Verordnung der Landesregierung abgewartet werden. Der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen setzt auf Unterstützung durch Polizei und Ordnungsämter. So könnten effektive Stichproben durchgeführt werden können. Gleichzeitig könnten sich die Kontrolleure der Unternehmen sicherer fühlen.

Ist auch der Fernverkehr betroffen?

Für Fernreisende gilt die Regelung ebenso wie im öffentlichen Nahverkehr. Die Deutsche Bahn hat sich gegenüber der 3-G-Regelung aufgeschlossen gezeigt, aber noch nicht zu Details zur Umsetzung geäußert. Zwar lassen sich Fahrgäste in einem ICE einfacher im Blick behalten als in einer U-Bahn, flächendeckende Kontrollen sind aber auch bei der Bahn nicht zu erwarten. Claus Weselsky, Vorsitzender der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL), sagte in der ARD-Sendung „Bericht aus Berlin“, die Kontrolle der Nachweise sei nicht Sache des Zugpersonals: „Das gehört nicht zu ihren Aufgaben – auch mit Blick auf das erhöhte Aggressionspotenzial unter Fahrgästen, das schon seit mehreren Jahren festzustellen sei.

Gilt 3G auch im Taxi?

Dort gibt es keine Zugangsbeschränkung für Fahrgäste. 3G greift hier nicht. Die Branche ist erleichtert, dass die Fahrer nicht Corona-Tests und Impfzertifikate überprüfen müssen. „Für die Fahrer gilt aber wie an allen anderen Arbeitsplätzen 3G“, sagte Michael Oppermann, Geschäftsführer des Bundesverbands Taxi und Mietwagen. Wer ins Taxi steigt, muss allerdings eine Maske tragen.

Das nicht von 3G betroffene Taxigewerbe könnte profitieren. In den Fahrzeugen gilt nur eine Maskenpflicht. Quelle: Jan Woitas/dpa

Wie hoch ist das Infektionsrisiko?

Mit Maske sei die Gefahr, Covid 19 zu bekommen, in Bussen und Bahnen nicht höher als anderswo, betonen die Verkehrsunternehmen seit Beginn der Pandemie und verweisen auf Studien. Der Virologe Christian Drosten dämpfte zuletzt die Erwartungen an 3G im öffentlichen Verkehr. Man müsse in einer Hochinzidenzphase damit rechnen, dass mitfahrende Geimpfte ein substanzielles Risiko hätten, unerkannt infiziert zu sein. Das Ziel, Ungeimpfte vor Ansteckung zu schützen, werde somit verfehlt.

Was sind die wirtschaftlichen Folgen?

Stiegen in Busse und Bahnen zuletzt etwa drei Viertel der Fahrgäste wie vor der Pandemie ein, rechnen die Verkehrsunternehmen nun wieder mit einem Rückgang. Sie setzen darauf, dass der milliardenschwere staatliche Rettungsschirm über dem Nahverkehr auch im neuen Jahr aufgespannt wird. Das nicht von 3-G betroffene Taxigewerbe dagegen könnte profitieren.

Was sagt das Land Niedersachsen?

Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius appelliert an alle Bürgerinnen und Bürger, sich an die geltenden Regeln zu halten. „Diese Regeln sollen niemanden gängeln oder einschränken, diese Regelungen sollen Ansteckungen mit einem im schlimmsten Fall tödlichen Virus verhindern und schwerste Folgen verhindern helfen“, sagt er. Das gelte insbesondere mit Blick auf die Weihnachtsfeiertage in wenigen Wochen. Die Kommunen will das Land bei Kontrollen unterstützen, indem es ihnen etwa bei Weihnachtsmärkten Polizisten als Helfer zur Seite stellt. Für Busse und Bahnen ist dergleichen bisher nicht angekündigt.

Von Gabriele Schulte