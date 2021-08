Hannover

Tagelang blieb die Corona-Inzidenz in der Region Hannover stabil unter 30, jetzt steigen die Werte wieder an. Für Freitag meldet das Robert Koch-Institut (RKI) einen Wert von 32,1 für die Region Hannover. Möglich ist, dass schon bald der Grenzwert von 35 erreicht wird. Welche Auswirkungen das haben könnte, ist derzeit aber noch offen.

„Wenn der Wert weiter steigt, kann das frühestens am Mittwoch Auswirkungen haben“, sagt Regionssprecherin Christina Kreutz. Denn bei den gültigen Stufenplanregeln zählen nur die Wochentage, weil die Werte am Sonnabend und Sonntag nur wenig Aussagekraft hätten. Wenn von Montag bis Mittwoch die Inzidenz bei über 35 liege, stelle sich auch die Frage, ob ein Infektionsherd lokal eingrenzbar sei. Derzeit gebe es in der Region beispielsweise einen großen Familienverbund mit vielen Infektionen, nähere Angabe wollte Kreutz dazu aber nicht machen.

Maßnahmen mit dem Land koordinieren

Außerdem müsse die Region berücksichtigen, welche Maßnahmen das Land plane. „Es macht wenig Sinn, Beschränkungen zu formulieren, wenn es ein paar Tage später eine neue Regelung auf Landesebene gibt“, erläuterte die Sprecherin. „Wir möchten die Menschen nicht verunsichern“, betont Kreutz. Deshalb werde es neue Regeln nur in Absprache mit dem Land Niedersachsen geben.

Bund und Länder hatten vereinbart, noch im August die neue 3-G-Regel in Kraft zu setzen. Sie bedeutet, dass bestimmte Bereiche nur noch von Geimpften, Genesenen oder Getesteten betreten werden dürfen. Dazu gehören gehören Restaurants, Sporthallen, Friseursalons, Krankenhäuser und Altenheime.

Wann kommt die 3-G-Regel?

Unklar ist noch, bei welchem Wert die 3-G-Regel in Kraft tritt. Niedersachsen will ein neues Kennzahlen-System entwickeln, um die Infektionslage zu beurteilen. Neben dem Inzidenzwert wird dazu voraussichtlich auch die Belegung der Intensivbetten gehören. In Kraft treten soll diese neue Regel voraussichtlich am 25. August – das hat die Landesregierung zu Beginn der Woche angekündigt.

Nach technischen Problemen am Donnerstag konnte die Region am Freitag wieder alle Zahlen mit den Details zu den Infektionen in einzelnen Kommunen in den Altersgruppen melden. Aktuell sind 611 Menschen in der Region mit dem Coronavirus infiziert. Auffällig ist der große Unterschied bei der Inzidenz zwischen den einzelnen Kommunen. Die höchsten Inzidenzwerte gibt es in Ronnenberg (68,4), Langenhagen (48,1) und Lehrte (44,4). Die niedrigsten Werte meldet das Gesundheitsamt aus Sehnde (4,2), Uetze (4,9) und Barsinghausen (5,7).

Von Mathias Klein