Seit Mittwoch muss sich ein 40 Jahre alter Mann vor dem Landgericht Hannover wegen schwerer Vergewaltigung, gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung verantworten. Ejder Y. soll seine ehemalige Lebensgefährtin zweimal vergewaltigt haben, sie in ihrer Wohnung in Limmer stranguliert, ihren Kopf mehrfach in ein gefülltes Waschbecken gedrückt und ihr mit dem Tode gedroht haben.

Doch bei ihrer Befragung vor der 2. Großen Strafkammer erklärte die 39-jährige Hauptbelastungszeugin, dass es die Vergewaltigungen in Wahrheit nicht gegeben habe – sie habe an den Tattagen Anfang August 2019 freiwillig mit ihrem Ex-Partner geschlafen. Sie sei sehr wütend über die Bedrohungen und Verletzungen gewesen, die ihr Y. zugefügt hatte, deshalb habe sie sich die sexuellen Übergriffe ausgedacht. Der Angeklagte legte am Nachmittag ein Teilgeständnis ab: Er gab die Körperverletzungsdelikte und Bedrohungen zu, bestritt aber eine Vergewaltigung.

Annäherungsverbot für Ejder Y.

Das Paar hatte sich vor neun Jahren kennengelernt, doch seit 2016 wurde die Beziehung zunehmend schwierig. Wie die 39-Jährige erläuterte, sei Y. vor Kurzem von einem Gericht ein Annäherungsverbot erteilt worden, auch habe sie bereits drei Wochen in einem Frauenhaus verbracht. Das Paar hat einen gemeinsamen Sohn im Alter von fünf Jahren, der bei der Mutter lebt.

Laut Anklage drang Y. an einem Montagmittag über den Balkon in die Erdgeschosswohnung seiner ehemaligen Lebensgefährtin ein. Das gewalttätige Geschehen soll sich bis in die frühen Morgenstunden des nächsten Tages erstreckt haben. Zwischenzeitlich lief die Frau aus der Wohnung, rief auf der Straße um Hilfe, wurde von Y. aber wieder gewaltsam in die Wohnung gezerrt. Laut Anklage drehte er dort einen Kissenbezug zu einer Kordel und strangulierte die 39-Jährige; dabei drohte er ihr mit dem Tode, sollte sie sich nicht mit ihm versöhnen. In einer Klinik wurden später Hämatome und Unterblutungen in ihrem Halsbereich festgestellt.

Verwandte versuchten zu helfen

Im Laufe des 5. August hatte das Paar aber auch noch mehrere Außenkontakte. So kamen am Nachmittag die Schwester des Angeklagten und ihr Ehemann in die Wohnung, um nach dem Rechten zu sehen; am Abend tauchte ein Bruder des Opfers in Limmer auf und nahm den Ex-Partner ins Gebet. Doch räumen mochte Y. das Feld nicht. Am nächsten Vormittag dann verständigte eine Arbeitskollegin des Opfers die Polizei.

Die Frage des Vorsitzenden Richters Joachim Lotz, ob die Familie des Angeklagten das Aussageverhalten der Belastungszeugin mit Drohungen oder Geldzahlungen beeinflusst habe, verneinte die 39-Jährige. Oberstaatsanwältin Jutta Rosendahl warnte die Frau, dass sie sich mit falschen Aussagen vor Gericht strafbar machen könne – egal, ob sie den Angeklagten damit schützen wolle oder ob sie ihn fälschlicherweise Straftaten bezichtige, die er nicht begangen hat. Ihr Urteil will die Kammer bereits am kommenden Montag fällen.

