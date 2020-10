In dieser Woche ist Uni-Start. Und es gibt so einiges, was jeder Studierende in Hannover gemacht haben sollte. Etwa in der "Knallvorlesung" sitzen, in Jogginghose über den „Gucci-Campus“ gehen oder in „Dithmars Kaufhaus“ für die WG shoppen. Hier sind 43 Pflichttermine – in einer Bucketlist zum Abhaken.