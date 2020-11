Hannover

Ein 44 Jahre alter Fahrer eins Ford Focus hat sich am Donnerstagabend eine Verfolgungsfahrt mit Streifenwagen der Polizeidirektion Hannover geliefert. Die Verfolgung begann auf der Autobahn 2 bei Wunstorf-Luthe und endete erst kurz vor Lauenau. Der 44-Jährige hat keinen gültigen Führerschein. Er wird sich unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten müssen.

Den Einsatzkräften war der Ford mit dem 44-Jährigen gegen 18.45 Uhr in Richtung Dortmund aufgefallen, weil der Wagen mit zu hohem Tempo unterwegs war. Als die Zivilbeamten das Fahrzeug zum Anhalten bringen wollten, beschleunigte der 44-Jährige und raste weiter Richtung Westen.

Die Überprüfung der Kennzeichen des Autos ergab, das die Nummernschilder als gestohlen gemeldet worden waren. Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf und forderten Verstärkung an. Kurz vor Lauenau lenkte der 44-Jährige seinen Ford ganz bewusst nach rechts und stieß deshalb mit einem Streifenwagen zusammen. Der Beamte am Steuer dieses Einsatzfahrzeugs verlor die Kontrolle über den Wagen und kam an der Seitenschutzplanke zum Stehen. Fahrer und Beifahrer in dem Streifenwagen blieben unversehrt.

Mit seinem Manöver hatte sich der 44-Jährige allerdings selbst eine Falle gestellt. Der Ford war nicht mehr fahrbereit. Zunächst flüchtete er zu Fuß weiter. Die Polizei nahm ihn kurz darauf fest und brachte ihn zur Wache. Dort stellten die Ermittler fest, dass der Mann keinen Führerschein hat. Ersten Erkenntnissen zur Folge stand er allerdings nicht unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen. Nach Ende der polizeilichen Maßnahmen wurde der 44-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt.

Von Tobias Morchner