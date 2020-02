Hannover

Mehrere Tageszeitungen, ein Jahrbuch der Sophienschule, Fotos, Lesezeichen und ein Schulorganigramm hat Direktor Peter Kindermann in die Zeitkapsel gelegt, die am Dienstag mit dem Grundstein im Fundament des Neubaus an der Lüerstraße versenkt worden ist. Zahlreiche Gäste sind zur feierlichen Grundsteinlegung im schon fast fertigen Rohbau gekommen – Oberbürgermeister Belit Onay mit gleich zwei Dezernentinnen, Rita Maria Rzyski für Bildung und Sabine Tegtmeyer-Dette für Wirtschaft und Umwelt zuständig, Bildungspolitikerinnen aus dem Rat, eine Abordnung des benachbarten Kaiser-Wilhelm- und Ratsgymnasiums (KWR) mit Leiterin Ruth Völker, Vertreter der Baufirmen und zahlreiche Schüler, Lehrer und Elternvertreter.

Oberbürgermeister Belit Onay sprach von einer Investition in die Zukunft. Quelle: Katrin Kutter

Onay sprach von einer „wichtigen Investition in die Zukunft“. Bis 2023 gibt die Stadt rund 44 Millionen Euro für den Neubau der Sophienschule aus, in dem am Ende rund 1400 Schüler, 100 Lehrer und zehn außerschulische Mitarbeiter Platz finden sollen. Bereits im Frühjahr 2021 soll der erste Bauabschnitt fertig sein, und dann wird die Schule, die bislang auf zwei Standorte – das denkmalgeschützte Stammhaus an der Seelhorststraße und die Außenstelle für die jüngeren Jahrgänge an der Lüerstraße – verteilt ist, zusammengeführt. Im zweiten Bauabschnitt bekommt zudem das KWR einen Erweiterungsbau für 16 Millionen Euro.

Anwohner befürchten Lärm und mehr Verkehr

Das Gelände umfasst 26.000 Quadratmeter, auf 11.200 Quadratmetern Nutzfläche entstehen 30 Klassenräume für die Sekundarstufe I und 14 Räume für die Oberstufe, eine Aula mit Bühne, Mensa und eine Cafeteria sowie eine Einfeldsporthalle, Dreifeldsporthalle mit Tribüne für 280 Zuschauer sowie einen Sportplatz mit Laufbahnen, Weitsprung- und Kugelstoßanlage, Bolzplatz, Beachvolleyballfeld und Rasenspielfelder, die von der Sophienschule und dem KWR zusammen genutzt werden sollen.

Vor allem gegen die Sporthallen regt sich Widerstand einiger Anwohner, sie fürchten, dass der Lärm und Autoverkehr in dem Wohnviertel zunimmt, und haben Klage eingereicht. In den nächsten Tagen will das Verwaltungsgericht über einen einstweiligen Baustopp entscheiden. Das juristische Tauziehen um eines der größten Bauprojekte der Stadt ist damit aber längst nicht vorbei, denn gegen das Urteil kann Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht eingelegt werden.

