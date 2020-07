Hannover

Beamte der Polizeistation Raschplatz haben in der vergangenen Wochen in Hannovers Innenstadt Kontrollen in der offenen Drogenszene vorgenommen. Zwischen Montag und Sonntag leiteten sie insgesamt 44 Ermittlungsverfahren ein, stellten 1500 Euro Bargeld sicher und beschlagnahmten geringe Mengen an Betäubungsmitteln.

Attacken gegen Beamte

Bei den Einsätzen wurden die Beamte immer wieder angegangen. Sie leiteten Verfahren gegen drei Verdächtige wegen Widerstands gegen Polizeibeamte ein. Zudem ermitteln sie gegen zwei weitere Verdächtige wegen eines tätlichen Angriffs auf die Einsatzkräfte und Beleidigung.

Im Zuge der mehrtägigen Sondereinsätze beschlagnahmten die Polizisten unter anderem 0,6 Gramm Heroin, 3,82 Gramm Kokain und 13,56 Gramm Marihuana. Zudem stellten sie sieben Ecstasytabletten sicher. Darüber hinaus beschlagnahmten sie ein Messer und Modeschmuck, bei dem es sich womöglich um Hehlerware handelt. Die Polizei ist in den vergangenen Wochen regelmäßig gegen die Drogenszene in der Innenstadt vorgegangen. Kontrollen gibt es immer wieder im Bereich des Steintors, rund um den Raschplatz und auch am Stellwerk.

