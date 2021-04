Der Fachbereich Umwelt und Stadtgrün hat bislang stadtweit rund 45.000 Straßenbäume nummeriert und in das digitales Baumkataster aufgenommen. In dem System, das seit Mitte der Achtzigerjahre existiert, werden Bäumen in Straßen, Parks und Gärten sowie auf den städtischen Friedhöfen aufgenommen.