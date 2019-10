477 gestohlene Fahrzeuge: Hannover ist eine Hochburg der Autodiebe

Hannover

Bundesweit weniger gestohlene Autos, aber ein steigender Gesamtschaden, weil meistens sehr teure Wagen gestohlen werden – vor allem auch in Hannover: Dieser Trend geht aus dem Jahresreport des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) hervor. Die Statistik zeigt auch, welche Marken und Modelle bei Kriminellen besonders hoch im Kurs stehen: SUV und teure Limousinen.

Nirgendwo in Niedersachsen wurden im vergangenen Jahr mehr Autos gestohlen als in der Landeshauptstadt. Mit insgesamt 178 Kfz-Diebstählen belegt Hannover bundesweit bei Autodieben einen Spitzenplatz. Im Jahr 2018 wurde in Hannover laut GDV-Statistik durchschnittlich jeder 1000. versicherte Wagen gestohlen. Im Vergleich der deutschen Großstädte ist die statistische Gefahr eines Kfz-Diebstahls nur in Berlin, Hamburg und Leipzig größer. Im Umland von Hannover wurden 2018 noch einmal weitere 299 Autos gestohlen. Der Gesamtwert von Landeshauptstadt und Umland ist mit 477 gegenüber 470 im Vorjahr knapp gestiegen.

Jeder Diebstahl kostet die Versicherungen knapp 20.000 Euro

Einen Mittelfeldplatz belegt im Bundesvergleich der Autodiebstähle das Land Niedersachsen: Nach der GDV-Statistik wurden landesweit im vergangenen Jahr mit insgesamt 1382 versicherten Fahrzeugen nahezu genau so viele Autos wie 2017 entwendet. Allerdings bezahlten die Versicherer pro Diebstahl über 19.600 Euro – und damit 14 Prozent mehr als im Vorjahr. Autodiebe richteten demnach im Jahr 2018 einen wirtschaftlichen Schaden von rund 27,1 Millionen Euro an. Im Vorjahr lag dieser Wert laut GDV noch bei 23,7 Millionen Euro. „Zwar hat die Sicherheitstechnik zu einem Rückgang der Diebstähle beigetragen, aber die Diebe haben es immer mehr auf teurere Modelle abgesehen“, nennt GDV-Sprecherin Kathrin Jarosch einen Grund für die Entwicklung. Niedersachsen liegt im Bundesvergleich auf Rang neun: Auf 1000 Autos kamen 2018 landesweit durchschnittlich 0,4 Diebstähle.

Polizeistatistik erfasst Werte auf Grundlage der Tatorte

Im Gegensatz zu den Zahlen aus dem GDV-Report geht aus der Polizeistatistik – zumindest für die gesamte Region Hannover – eine deutlichere Zunahme der Autodiebstähle hervor. Laut Polizei stieg der Jahreswert gegenüber 2017 von 582 auf 644 in 2018. „Das hängt unter anderem damit zusammen, dass die GDV bei den Delikten nur die versicherten Autos erfasst und nach dem Ort der Zulassung sortiert“, sagt GDV-Sprecherin Jarosch. Die Polizei zählt dagegen nach eigenen Angaben die tatsächlich in Hannover gestohlenen Wagen.

Aufklärungsquote in Hannover so hoch wie nie zuvor

Die gute Nachricht: Mit einem Wert von rund 38 Prozent ist die Aufklärungsquote der Ermittler bei den Autodiebstählen so hoch wie nie zuvor in Hannover. „Das liegt daran, dass wegen der zunehmenden Fälle eine spezialisierte Ermittlungsgruppe eingerichtet wurde“, sagt Polizeisprecher Philipp Hasse. Auch bundesweit wird ein erfreulicher Trend beobachtet: Insgesamt wurden in Deutschland im vergangenen Jahr 15.037 versicherte Fahrzeuge gestohlen. Das waren laut GDV 14 Prozent weniger als im Vorjahr und damit der niedrigste Stand seit der Wiedervereinigung.

