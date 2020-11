Hannover

Ein 48 Jahre alter Mann in der Nacht zu Sonntag in Hannovers Südstadt von einer Gruppe junger Männer zusammengeschlagen und ausgeraubt worden. Das Opfer hatte die späteren Schläger am Bertha-von-Suttner-Platz zuvor ermahnt, weil sie einen Elektroroller umgestoßen hatten. Möglicherweise sind Mitglieder der Gruppe für einen weiteren Straßenraub verantwortlich, der sich wenig später in unmittelbarer Nähe zugetragen hat. Die Polizei sucht Zeugen.

Täter schlugen und traten auf den Mann ein

Der 48-Jährige war gegen 23.45 Uhr in Begleitung seiner Lebensgefährtin zu Fuß unterwegs. Am Bertha-von-Suttner-Platz fiel ihm eine Gruppe von fünf jungen Männern und einer Frau auf, die gerade einen Elektroroller umgestoßen hatten. Der 48-Jährige sprach die Gruppe an. Die jungen Männer reagierten sofort aggressiv. Sie schlugen und traten auf den Mann ein, bis dieser verletzt zu Boden ging. Dann rissen sie ihm die Armbanduhr vom Handgelenk und flüchteten.

Opfer konnte zwei der Angreifer beschreiben

Einer der Täter ist nach Beschreibung des Opfers etwa 24 Jahre alt, 1,75 Meter groß und schlank. Der Mann trug dunkle, längere Haare und soll möglicherweise nordafrikanische Wurzeln haben. Sein Komplize ist etwa 1,90 Meter groß und kräftig. Er hat dunkelblonde Haare und ist mutmaßlich Deutscher. Die Frau in der Gruppe ist als etwa 20 Jahre alt und 1,60 bis 1,65 Meter groß beschrieben. Sie war dunkel gekleidet und trug wellige Haare. Die Lebensgefährtin des Opfers beschrieb dagegen alle Angreifer als südländisch.

Etwa eine halbe Stunde nach dem Angriff sprach ein Mann an der Bandelstraße/Ecke Albert-Niemann-Straße einen 16-Jährigen an. Als ein Streifenwagen der Polizei vorbeifuhr, versteckte sich der Verdächtige in einem Gebüsch. Anschließend ging er wieder auf den Jugendlichen zu, entriss ihm die Kopfhörer und flüchtete. Der Täter ist etwa 1,70 Meter groß, hat kurze, schwarze Haare und trug eine Art Steppjacke. Der Räuber ist vermutlich Südländer. Zeugen, die Hinweise zu beiden Raubstraftaten oder zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Südstadt unter der Nummer (0511) 1 09 32 17 zu melden.

Von Tobias Morchner