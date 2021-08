Hannover

Die Hochschule Hannover wird dieses Jahr 50. Als Fachhochschule Hannover ist sie am 1. August 1971 gestartet und seitdem beständig gewachsen. Heute studieren knapp 10.000 junge Frauen und Männer an der HsH, 900 Menschen arbeiten in Lehre und Verwaltung.

Hannovers zweitgrößte Hochschule bietet aktuell 67 anwendungsorientierte Studiengänge in fünf Fakultäten: Elektro- und Informationstechnik, Maschinenbau und Bioverfahrenstechnik, Information und Design, Wirtschaft und Informatik sowie Diakonie, Gesundheit und Soziales. Die Studiengänge Maschinenbau und Wirtschaftsinformatik gehören in Rankings regelmäßig zu den besten in Deutschland.

Der Informatiker Josef von Helden leitet die Hochschule Hannover seit 2014. Quelle: Tim Schaarschmidt

„Unsere Studierenden erwartet ein zukunftsgerichtetes Studium, das mit einem sehr guten Betreuungsschlüssel zahlreiche Karrierechancen eröffnet“, sagt Präsident Professor Josef von Helden. Es sei Anspruch der HsH, eine sehr heterogene Studierendenschaft wissenschaftlich zu qualifizieren und zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen. Es bestehen enge Kontakte zu regionalen Unternehmen und Institutionen, die eine praxisorientierte Lehre begünstigen.

Anwendungsorientierte Wissenschaft

„Wir wollen als Hochschule für angewandte Wissenschaft einen Beitrag zu den ökonomischen, ökologischen, digitalen und sozialen Transformationsprozessen der Gesellschaft liefern“, sagt von Helden. Die Forschung an der Hochschule orientiert sich meist an konkreten Problemen und Fragestellungen, hat dabei den absehbaren Nutzen im Blick. Dafür wünscht der HsH-Präsident sich mehr finanzielle Förderung durch den Staat. Die Hochschule richtet sich bereits jetzt auch an Berufstätige, die sich für neue Anforderungen qualifizieren. Diese Studiengänge zur Weiterbildung soll ausgebaut werden.

Zehn Fakten über die Hochschule Hannover

Nicht jedem bekannt ist, dass ...

... im Braukeller der Hochschule Hannover Biersorten wie „Exmatrikulator“ oder „Campus Flitzer“ entstehen. In der Brau AG entwickeln Studierende unterschiedlicher Fachrichtungen neue Bierkreationen und produzieren jährlich rund 2000 Liter des Hopfengetränks. Ihre Biere schenken die Studis bei Festen der Hochschule aus.

Ein Student nimmt eine Probe am Gärbehälter der hochschuleigenen Brauerei. Quelle: Hochschule Hannover

... die HsH alle zwei Jahren das international renommierte Lumix-Festival für jungen Bildjournalismus veranstaltet. Rund 40.000 Besucher bekommen dabei an fünf Tagen eine Vielzahl von brillanten Fotoserien aus aller Welt zu sehen. Die Ausstellungen rund um die Expo-Plaza organisiert der Studiengang Fotojournalismus und Dokumentarfotografie. Für die damit verknüpften Wettbewerbe haben sich in der Vergangenheit mehr als 1200 Fotografen und Fotografinnen aus 90 Ländern beworben.

Das Lumix-Festival für Fotografie zieht in normalen Jahren bis zu 40.000 Besucher an. Quelle: Felix Zahn/Archiv

... aktuell rund 900 Studierende ohne Abitur an der HsH eingeschrieben sind. Sie haben Fachkenntnisse in einem Beruf vorzuweisen, sind etwa Meisterin oder Meister. Die Berechtigung zum Studium haben sie über eine Prüfung oder mehrjährige Berufstätigkeit erworben. Die Studis ohne Abi oder Allgemeine Fachhochschulreife machen rund 10 Prozent aus, damit belegt die HsH eine Spitzenposition unter den staatlichen Hochschulen in Niedersachsen.

... der Studiengang Modedesign auf „Slow Fashion“ und Nachhaltigkeit in der schnelllebigen Modewelt setzt. Forschungsprojekte beschäftigen sich mit nachhaltigen Designstrategien wie der Wiederverwertung von Stoffen oder dem sparsamen Umgang mit Material in der Schnittmusterplanung.

Im Studiengang Modedesign geht es um Kreativität – und Nachhaltigkeit. Quelle: Christian Behrens/Archiv

... auf eine Professur an der HsH nur 30 Studierende kommen. Das ermöglicht das Lernen in kleinen Gruppen. Studierende erleben ihre Professorinnen und Professoren nicht nur aus der Ferne im Hörsaal, sondern im direkten Austausch.

... die HsH nachhaltige Mehrwegschalen aus Biokunststoff für das To-go-Geschäft entwickelt. Das Institut für Biokunststoffe und Bioverbundwerkstoffe arbeitet dabei mit zwei Start-ups zusammen. Das Ziel: Abgenutzte Schalen sollen sich recyceln lassen.

In der Entwicklung: Mehrwegschalen aus Biokunststoff für den Außer-Haus-Verkauf. Quelle: Re-Cup

... Elektroautos sich vielleicht bald per Induktionsschleife in der Fahrbahn laden lassen. Daran arbeitet die HsH mit Partnern aus Industrie und Forschung. Klappen die Tests mit induktiven Ladespulen, ist das System für die Taxibranche interessant: Bei Wartezeiten am Stand laden sich die Batterien wieder auf.

... manche Produktdesigner aus Hannover später bei Lego in Dänemark, bei Amazon oder in führenden Designbüros arbeiten. Der Studiengang Product Design an der HsH zählt zu den besten in Deutschland. Seit 2000 haben Studierende über 200 Awards für ihre Arbeiten gewonnen.

Der Campus am Ricklinger Stadtweg in Linden ist einer von fünf über die Stadt verteilten Standorte der Hochschule Hannover. Quelle: Navid Bookani

... die Hochschule Hannover aus Ingenieurakademien, Handwerker- und Kunstgewerbeschulen entstand – teils mit langer Tradition. So geht der Fachbereich Bildende Kunst und Design auf die „Freye Handwerksschule für Lehrlinge“ zurück, eine 1791 gegründete Werkkunstschule.

.... die HsH 2007 auf einen Schlag stark gewachsen ist. Die Evangelische Fachhochschule mit rund 1400 Studierenden kam unter das Dach der HsH. Auf dem Campus in Kleefeld gibt es neun Studiengänge wie Heilpädagogik, Pflege, Soziale Arbeit, Religionspädagogik, Pflege- und Sozialmanagement.

Von Bärbel Hilbig