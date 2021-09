50 Jahre Step: Wie hat sich die Suchthilfe in Hannover verändert?

Hannover

Tagesschlafplätze, Ausbau von Unterkünften und Wohngruppen für Alkohol- und Drogenabhängige: Die Ausweitung dieser Angebote rückt die Paritätische Gesellschaft für Sozialtherapie und Pädagogik – kurz Step – für die kommenden Jahre in ihren Fokus. Die Einrichtung feiert 50-jähriges Bestehen – solange kümmert und bemüht sie sich bereits um Menschen mit Suchtproblematik in ganz Niedersachsen.

Ausgangspunkt für das leicht zugängliche Beratungsangebot war in den Siebzigerjahren zunächst die offizielle Anerkennung von Alkohol- und Drogensucht als Krankheit. „Damals erreichte nicht allein über die Musik das Thema Heroin und Kokain die Gesellschaft“, sagt Serdar Saris, der seit 25 Jahren bei der Step ist und seit knapp zwölf Jahren als Geschäftsführer. Es wuchs der Anspruch, drogenabhängige Menschen nicht in Psychiatrien verschwinden zu lassen. Bis weit in die Neunzigerjahre hinein sei die Suchthilfe sehr stark daran orientiert gewesen, Abhängige zu nachhaltiger Abstinenz zu verhelfen, sagt Saris. Erst nach und nach habe sich der Ansatz zu einer an Akzeptanz orientierten Hilfe durchgesetzt.

Zunächst ging es darum, nachhaltige Abstinenz zu erreichen – dann um Akzeptanz

Bereits Anfang der Siebzigerjahre richtete Steps die Drogenberatungsstelle „Drobs“ ein – sie war deutschlandweit eine der ersten Anlaufstellen für Menschen mit Suchtproblematik. „Allerdings gab es zunächst noch recht hochschwellige Angebote“, sagt der Step-Geschäftsführer. Ambulante Hilfe mit festen Terminen und dem Anspruch auf Motivation sei oft mit der Lebenswirklichkeit vieler Betroffenen schwer vereinbar gewesen. Mit dem ,Café Connection’ versuchte Step deshalb, etwas leicht Zugängliches zu schaffen. „Eine Anlaufstelle zum Austausch und direkter Hilfe“, sagt Saris. In der Gesellschaft wuchs außerdem die Akzeptanz dafür, dass eine Sucht eine Erkrankung ist – das half gegen die Kriminalisierung der Abhängigen.

„Wichtig war auch in den Achtzigern, den Betroffenen den Suchtdruck zu nehmen, indem die Vergabe von Ersatzdrogen wie Methadon initiiert wurde“, betont Saris. Die Drogenberatungsstelle „Drobs“ habe sich massiv für diese Substitution eingesetzt, „ein Novum in der Bundesrepublik damals“. Das Zusammenwirken medizinischer sowie psychosozialer Fachberatung an den ausgewiesenen Standorten sei eine wichtige Entwicklung in der Drogenpolitik gewesen.

Öffentlicher Druck verlagert die Drogenszene nur

Saris schätzt die Situation rund um den Hauptbahnhof in den Neunzigerjahren schlechter ein als die heutige. „Aber Hannover hatte bei dieser Thematik stets eine klare Haltung zur Problemlösung.“ „Fixpunkt“, „Druckraum“, „Café Connection“, mittlerweile das „Stellwerk“ – die Verantwortlichen hätten stets nach Standorten für niedrigschwellige Angebote und auch Konsum gesucht.

„Dass sich die offene Szene derzeit auf Weißekreuzplatz, Andreas-Hermes- und Raschplatz ausbreitet, ist schwer zu vermeiden“, sagt Saris. Von einer örtlichen Verschiebung der Problematik hält der Step-Geschäftsführer zwar wenig – schon gar nicht an City-Ränder. Es sei aber sinnvoll, diese Gruppen an einem Standort zu zentrieren. So könnten alle Akteure – Streetworker, Ordnungskräfte der Stadt sowie Polizei – die Suchtkranken begleiten. „Wir müssen das händeln. Auch diese Menschen haben das Recht, sich an öffentlichen Orten aufzuhalten.“ Druck verlagere die Szene nur.

Pandemie verstärkt Probleme: Nachfrage in Beratungsstellen steigt

Serdar Saris geht nicht davon aus, dass das Drogen- und Suchtproblem komplett aus der City herausgehalten werden kann. „Wir können aber versuchen, möglichst viele zu erreichen, damit sie von den zahlreichen Hilfsangeboten profitieren können.“ Die Wohnungssituation liegt dem Step-Team dabei besonders am Herzen. Es müssten mehr Unterkünfte geschaffen werden, aber auch – nach dem Vorbild von Hamburg und Frankfurt – Tagesschlafplätze für Drogennutzer. „Nach dem Konsum brechen viele für eine Zeit zusammen, bislang im öffentlichen Raum“, sagt Saris. Die Menschen müssten eine Möglichkeit bekommen, nach dem Konsum zur Ruhe zu kommen – in einem geschützten Raum mit Tagesschlafplätzen.

Rund 4000 bis 6000 Menschen mit Suchtproblematik gibt es nach Schätzung des Step-Geschäftsführers in Hannover und der Region. „Das Suchthilfesystem in Hannover funktioniert. Jeder, der möchte, kann Hilfe bekommen.“ Die Art der Drogen hat sich mit Crack und anderen synthetischen Stoffen in den letzten Jahren stark gewandelt. Dazu kam die Pandemie. „Die Erfahrung zeigt, dass der Konsum von Suchtmitteln in problematischen Lebenssituationen steigt“, betont Saris. Die ersten Anzeichen dafür haben die Beratungsstellen 2020 registriert, wo sich bis zu 57 Prozent mehr Betroffene und Angehörige gemeldet haben. „Wir befürchten, dass dies erst Vorläufer sind. Suchterkrankungen entwickeln sich meist über Jahre.“

Von Susanna Bauch