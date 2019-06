Hannover

Ein lauter Knall. Zerbrochene Fensterscheiben. Nachbarn, die nach diesem Morgen nicht mehr zurückkehrten. Die Erinnerungen an das Bahnunglück sind für viele Menschen in Hannover noch auf schreckliche Weise präsent. Als am 22. Juni 1969 ein mit 216 Granaten beladener Munitionswaggon im Lindener Bahnhof explodierte, markierte dieser Tag das schlimmste Unglück in Hannovers Nachkriegsgeschichte. Acht Feuerwehrleute und vier Bahnmitarbeiter starben.

In den vergangenen Tagen teilten viele HAZ-Leser ihrer Erinnerungen daran bei Facebook. Wir haben einige Texte hier zusammengefasst.

Beate Ohlrogge

Ich kann mich auch noch gut daran erinnern. Mein Onkel war Rangierer und hatte eigentlich Dienst. Meine Mutter traute sich erst gar nicht bei ihrer Schwester anzurufen. Dann erfuhren wir, dass mein Onkel seinen Dienst getauscht hatte, der Kollege, mit dem er getauscht hatte, ist leider bei dem Unglück gestorben.

Barbara Yalak

Für mich ein Datum, das mein Leben verändert hat. Ich war damals vier und wir waren in Hemmingen in der Kirche als der Knall kam. Einige Stunden später stand dann fest, dass mein Vater einer der vier Bundesbahner war, die ihr Leben dabei verloren hatten. Ich habe bis heute Angst, wenn es laut knallt. Und wenn ich den Kalender, den mein Vater bei sich hatte, sehe, der von Granatsplittern halb zerfetzt ist, möchte ich mir gar nicht vorstellen, wie die Opfer aussahen.

Kristina Gebhardt

An den „Rums“ kann ich mich noch sehr gut erinnern. Ich stand am Waschbecken und alles wackelte. Ich war 7 Jahre alt und wohnte am Ricklinger Kreisel. Mein Dad sagte damals sofort: „Das war am Fischerbahnhof“, und machte sich auf dem Weg um zu helfen.

Charo Hera

Mein Vater war Rangierer und arbeitete diese Nacht. Die Hälfte von dem Haus, in dem wir wohnten, fiel in Trümmern. Zum Glück überlebten wir dieses Inferno. Eine spanische Familie mit fünf kleinen Kindern – uns blieb nichts außer dem, was wir am Leib trugen. Danke an die Menschen mit großen Herzen, die uns halfen.

Peter Brösgen

Ich war 10 Jahre alt und gerade vor der Kaiser-Brauerei mit meinen Fahrrad unterwegs, als der große Knall kam. Dann bekam ich Panik, und ich bin dann einfach weit weg gefahren. Ich zitterte am ganzen Körper vor Angst.

Rudi Ulbrich

Den „Bumms“ hatten wir sogar im ca. 30 km entfernten Springe gehört. Schlimm. Hochachtung vor den Retter und auch den Eisenbahnern, die die anderen Waggons mit Munition abkoppelten. Sonst wäre halb Hannover in die Luft geflogen. Denen gehört ein großes Denkmal am Fischerbahnhof hingestellt.

Bärbel Benecke

Ich war damals vier Jahre alt und wohnte an der Friedrich-Ebert-Straße. Den Knall habe ich nie vergessen.

Ingund Krause

Damals lebte ich in der Wittekindstraße. Obwohl eigentlich weit genug weg, gingen durch die Druckwelle des Knalls Scheiben zu Bruch und viel, viel schlimmer: es waren Nachbarn im Einsatz und kehrten nicht zurück. Erinnerungen, die auch heute noch da sind. Klassenkameraden, die viel näher am Unglücksort wohnten, erlebten, dass Etagenbetten zusammenbrachen, und, und, und. Alles schrecklich.

Heidi Weidmann

Ich war noch ein Kind und war im Krankenhaus. Meine Mama hat mir erzählt, was passiert ist am Fischerbahnhof. Wir wohnten in der Nähe von Bornum. Viele Scheiben waren kaputt gegangen.

