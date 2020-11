50 Prozent Einbußen: So leiden Innenstadthändler leiden unter der Corona-Krise

Hannover

Es herrscht Alarmstimmung in Niedersachsens Innenstädten: Im Gegensatz zum ersten Corona-Shutdown vom Frühjahr dürfen die Geschäfte diesmal zwar geöffnet bleiben – jetzt aber bleiben die Kunden weg. Ob in Hannover oder Hameln, Celle oder Burgdorf: „In den Fußgängerzonen registrieren wir einen durchschnittlichen Rückgang der Passantenzahlen um etwa 43 Prozent“, sagt Monika Dürrer vom Handelsverband in Hannover. Der Bundesweite Handelsverband ( HDE) schätzt, dass die Krise bis zu 50.000 Geschäfte die Existenz kosten wird.

Innenstädte bangen um Weihnachtsgeschäft

Seit Mitte November sollte im Handel das Weihnachtsgeschäft laufen. Es macht für viele Händler bis zu 30 Prozent des Jahresumsatzes aus. Doch wegen der steigenden Infektionszahlen und der Aufforderung aus der Politik, die Alltagskontakte zu reduzieren, ist es in den Fußgängerzonen spürbar leerer als sonst. In Hannovers Georgstraße beträgt der Rückgang werktags etwa 30 Prozent, in kleineren Einkaufsmeilen wie der Karmarschstraße sogar 50 Prozent. „Jede Woche werden es zehn Prozent weniger“, sagt Martin Prenzler von der City-Gemeinschaft der hannoverschen Händler.

„Karstadt schließt – Amazon wächst: Hat der Handel wichtige Trends verschlafen?“ Darüber diskutierte HAZ-Redakteur Conrad von Meding (von links) mit Sigrun Franke von Hugendubel, Wirtschaftsförderin Gabriele Zingsheim, IHK-Hauptgeschäftsführerin Maike Bielfeldt, Stadtkümmerer Stefan Müller-Schleipen, und dem Geschäftsführer der City-Gemeinschaft, Martin Prenzler. Quelle: Katrin Kutter

Beim HAZ-Forum zur Zukunft der Innenstädte am Dienstagabend im Pressehaus warnte Stefan Müller-Schleipen vom bundesweiten Netzwerk Die Stadtretter schnelles Handeln an. „Wenn die Lichter erst mal aus sind, dann ist es schwer, sie wieder anzubekommen“, sagt er. Die Innenstädte müssten wieder „menschlicher“ werden: Es fehle an Aufenthaltsqualität, Kunst und Kultur, aber vielfach auch an modernen Strategien der Händler, etwa Lieferdiensten für eingekaufte Waren.

Städte sollen menschlicher werden

Maike Bielfeldt von Hannovers Industrie- und Handelskammer ( IHK) wies allerdings darauf hin, dass alteingesessene Händler längst auf moderne Kundenkommunikation umgestellt hätten. Vielfach könnten Kunden ihre Händler per Kurznachrichtendienst erreichen, mancher Händler stelle sich etwa mit Handy ans Regal und zeige den Kunden seine Auswahl, die dann entweder geliefert oder abgeholt werden könne. Auch wenn der Onlinehandel den stationären Geschäften teils zu schaffen mache, seien beide Handelsbereiche längst eng verzahnt – weil auch inhabergeführte Geschäfte intensiv Onlineportale betrieben. Wichtig sei aber, dass die Kunden diese auch nutzten.

Überregional gibt es Lob aus den Handelsverbänden für den Vorstoß von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier ( CDU), der einen Runden Tisch zur Vitalität der Innenstädte einberufen hat. Aus Pilotprojekten und einer Beispielsammlung zur Belebung und Modernisierung sollen andere Städte lernen können. In Hannover initiiert die Stadtspitze um Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) zudem einen großen City-Dialog, in dem 2021 Vorschläge für die Erneuerung der Innenstadt gesammelt werden. City-Sprecher Prenzler begrüßt das: Er erhofft sich ein „Weißbuch“, in dem festgeschrieben wird, welche Schwerpunkte Hannovers Innenstadtentwicklung nehmen soll.

Mode- und Schuhgeschäfte besonders betroffen

Aktuell ist aber angesichts der Infektionslage völlig unklar, wie es mit dem Handel in den Innenstädten weitergeht. „Wir hoffen sehr auf das Weihnachtsgeschäft“, sagt Hannovers Handelsverbands-Geschäftsführerin Dürrer. Auch die fallenden Temperaturen seien günstig für den Handel: Gerade die Mode- und Schuhgeschäfte sind von der Kaufzurückhaltung stark betroffen, während Möbel- und Technikhäuser eine starke Nachfrage registrieren.

Von Conrad von Medingund Karl Doeleke