Hannover

Jetzt reicht es: Die Polizei hat den 57-Jährigen festgenommen, der seit geraumer Zeit vor mehreren Schulen in der Südstadt versucht hatte, junge Mädchen anzusprechen. Am Donnerstagmorgen war der Mann erneut am Altenbekener Damm aufgetaucht, doch die Beamten stoppten den Verdächtigen. „Wir haben ihn in Gewahrsam genommen“, teilt Polizeisprecher Thorsten Schiewe mit. Inzwischen sei 57-Jährigen in eine psychiatrische Klinik eingewiesen worden.

Der Verdächtige hatte bereits am Freitag und Montag mehrfach versucht, junge Schülerinnen anzusprechen und mit nach Hause zu nehmen. Nach HAZ-Informationen waren Mädchen der Tellkampfschule, Ludwig-Windhorst-Schule und Bismarckschule betroffen. Sie alle befinden sich am Altenbekener Damm, der 57-Jährige soll die Betroffenen unter anderem auf dem Weg zur nahegelegenen U-Bahnstation belästigt haben. Außerdem ist der Verdächtige kein Unbekannter für die Polizei: Bereits im Juli soll er versucht haben, eine 16-Jährige in sein Auto zu zerren – die Ermittlungen in dieser Angelegenheit dauern noch an.

Polizei ließ den Mann zunächst laufen

Da die Beamten nach den jüngsten Vorfällen in den vergangenen Tagen allerdings keine rechtliche Handhabe gegen den 57-Jährigen hatten, erteilten sie ihm lediglich eine sogenannte Gefährderansprache. Darin wurde der Mann auf die möglichen Konsequenzen seines Handelns hingewiesen. Gleichzeitig intensivierten die Beamten die Zahl der Streifenkontrollen rund um die Schulen am Altenbekener Damm.

Dies alles schien den 57-Jährigen aber offenbar nicht von seinem Tun abzuhalten. „Am Morgen trafen ihn die Beamten abermals im Umfeld der Schulen an“, sagt Schiewe. Kinder habe er dabei nach jetzigem Stand aber nicht angesprochen. Nachdem die Ermittler den 57-Jährigen nun mitgenommen hatten, wurde er von einer Amtsärztin in Augenschein genommen. Diese ordnete schließlich an, dass der 57-Jährige an eine psychiatrische Klinik überstellt wird.

Ältere Schüler in Sorge um Geschwister

Das Treiben des Mannes hatte zuletzt auch an den Schulen zu einer Verunsicherung geführt. Die Schulleitungen informierten die Eltern per Mail und Whatsapp-Nachrichten über die Vorfälle. Schüler der Tellkampfschule berichten der HAZ am Donnerstag, dass seitdem zu beobachten war, dass deutlich mehr Eltern ihre Schützlinge mit dem Auto brachten und abholten. Gleichzeitig machten sich die älteren Jahrgänge Sorgen um ihre jüngeren Geschwister und begleiteten sie beispielsweise zum Bus oder zur Bahn.

Von Peer Hellerling