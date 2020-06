58-Jährige Frau in Hannover bei Angriff auf offener Straße schwer verletzt

Hannover

Die Polizeidirektion Hannover sucht jetzt – rund einen Monat nach dem Vorfall – Zeugen eines brutalen Angriff auf eine 58 Jahre alte Frau in Bemerode. Das Opfer war am Morgen des 17. Mai um kurz vor zwei Uhr von einem jungen Mann zu Boden gerissen, gewürgt und getreten worden. Die Frau trug bei dem Angriff schwere Verletzungen davon.

Angreifer hatte zwei Komplizen

Wie die Behörde jetzt mitteilt, war die 58-Jährige an der Ecke Kattenbrookstrift/Jakobskamp unterwegs, als der Angriff erfolgte. Der Täter attackierte die Frau von hinten und brachte sie zu Fall. Anschließend trat er mit den Füßen auf das am Boden liegende Opfer ein. Nach dem Angriff flüchtete er gemeinsam mit zwei Komplizen in Richtung Kronsberg.

Der Täter ist etwa 20 Jahre alt und 1,80 Meter groß. Er sprach Deutsch ohne Akzent und war schwarz gekleidet. Beschreibungen zu den Komplizen des Angreifers gibt es nicht. Die Polizeiinspektion Süd ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Die Beamten hatten sich zunächst auf die Aussagen eines Zeugen gestützt. Weil sie damit bislang nicht weitergekommen sind, bitten sie nun die Öffentlichkeit um Hilfe. Hinweise nehmen die Ermittler unter Telefon (0511) 1 09 36 20 entgegen.

Von Tobias Morchner