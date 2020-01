6 Quadratmeter, keine Fenster: Wie schläft es sich in Hannovers Box-Hotel?

Hannover

Die wichtigste Erfahrung: Wer gewohnt ist, sich vom dämmernden Tageslicht wecken zu lassen, der darf in einem fensterlosen Hotel nicht vergessen, den Wecker zu stellen. Normalerweise spürt mein Körper selbst im Winter, wann es 7 Uhr ist. Beim Test des ersten fensterlosen Hotels in Hannover hat dieser Mechanismus versagt. Da hätte man drauf kommen können.

Hannovers Box-Hotel steht an der Herschelstraße

Los geht’s: HAZ-Redakteur Conrad von Meding vor dem Eingang an der Herschelstraße. Quelle: Katrin Kutter

Seit Mitte Oktober können Hannover-Besucher zusätzlich zu dem ohnehin reichhaltigen Hotelangebot jetzt auch das Box-Hotel wählen. Viel Ärger hat es darum gegeben: Das Baudezernat der Stadt hatte versucht, die Einrichtung gerichtlich verbieten zu lassen, weil Wohnräume ohne Fenster unwürdig seien. Dagegen argumentierte Box-Hotel-Erfinder Oliver Blume, der ein Vorgängermodell in Göttingen nach der gleichen Landesbauordnung genehmigt bekommen hatte, dass Millionen Menschen auf Kreuzfahrtschiffen fensterlose Kabinen buchen. Das Gericht gab ihm recht. Deshalb kann man jetzt testen: Wie schläft es sich denn nun darin?

Unterm Strich: gut. Sonst hätte ich ja nicht verschlafen. Das Raumkonzept der 104 Miniboxen, die aus Holz in eine ehemalige Büroetage an der Herschelstraße gezimmert sind, ist ziemlich gut durchdacht. Weil jede Box 3,60 Meter hoch ist, gibt es zwei Etagen: unten ein 80 Zentimeter schmales Bett und ein Waschbecken, darüber ein bis zu 1,20 Meter breites oberes Bett und eine gläserne Dusche. Was sich so alles unterbringen lässt auf sechs Quadratmetern. Über eine kleine Treppe gelangt man nach oben – alles ist zwar einfach, aber sehr stylisch aus Schichtholz gebaut.

Keine Toilette in der Box

Campingplatz-Style: Die Herrentoilette im Box-Hotel. Quelle: Katrin Kutter

Was in der Box fehlt, ist eine Toilette. Stattdessen sind Gemeinschaftstoiletten in der Hotelmitte nutzbar. Das ist eigentlich Campingplatz-Standard, und leider sehen die Toiletten auch so aus. Auch einen Fernseher, sonst obligatorisch selbst in Billighotels, gibt es nicht auf dem Zimmer, dafür ein ziemlich schnelles Wlan. Die Abzüge bei der Ausstattungsnote rechtfertigen sich aber durch den Preis. Ab 24,99 Euro pro Nacht (4-Quadratmeter-Singlebox) kann man schlafen. Davon gibt es aber nur drei Boxen. Deshalb haben wir die 29,99-Euro-Standardbox (eine weitere Person würde 7,99 Euro kosten) gebucht.

Trockene Luft, und mir ist zu warm

Auf engem Raum: Auf der oberen Schlafebene ist auch die Dusche untergebracht. Quelle: Katrin Kutter

Die zentrale Frage, wenn Fenster fehlen, ist: Wie ist die Luft? Nach Angaben des Betreibers kann die Lüftungsanlage bis zu eine Million Liter Luft pro Tag umwälzen. Aber wie das so ist mit der Technik: Die Luft im Raum ist sehr trocken, und als ich am nächsten Morgen die Box-Tür zum Flur öffne, ist es dort deutlich frischer und angenehmer als in der Box. Weiterer Nachteil: Die Temperatur lässt sich nicht zimmerweise regulieren, wie es bei einer Klimaanlage oder einem zu öffnenden Fenster der Fall wäre. Mir ist es etwas zu warm, weil ich immer mit offenem Fenster schlafe. Aber man muss sich halt immer in Erinnerung rufen: Es ist ein Hotel in direkter Bahnhofsnähe einer Landeshauptstadt, wo man ab 24,99 Euro übernachten kann.

Preisvergleich: Nirgends ist es so billig

Der Quervergleich über das HRS-Internetportal hat ergeben: Selbst im Ibis-Hotel am Raschplatz hätte ich in der Nacht 52 Euro gezahlt, im Hotel an der Marktkirche 50 Euro, im Harmony-Hotel an der nahen Striehlstraße 45 Euro. Alles ohne Frühstück, wie im Box-Hotel.

Die Matratzen sind sehr komfortabel, die verglaste Dusche im Zimmer ist gut nutzbar, allerdings gibt es keine Handbrause. Der festmontierte Duschkopf erinnert an Sporthallenduschen. Nur, dass man sich in Sporthallen-Umkleiden mit einem Sprung vor dem ersten Kaltwasserschwall retten kann. Das geht im Box-Hotel nicht, weil man sonst durch die offene Duschtür die Box fluten würde. Wer hat sich das bloß ausgedacht?

Es fehlt an Kleiderhaken

Nicht genug Platz zum Aufhängen: In der Box gibt es keinen Stuhl und nur drei Haken an der Wand. Quelle: Katrin Kutter

Noch zwei weitere Minuspunkte fallen auf. Die Box ist mit Teppich ausgelegt. Ich habe Hausschuhe mitgebracht – Glück gehabt. So muss ich nicht auf dem Flauschmaterial laufen, auf dem andere nackte Füße unterwegs waren. Laminat oder PVC hätte ich hygienischer gefunden. Und: Es gibt keinen Stuhl, für die Kleidung nur drei Haken an der Wand. Ich lege meine Sachen zum Teil aufs freie Bett. Gut, dass ich heute alleine schlafe in meiner Box.

Sehr verschiedene Zielgruppen

Draußen vor der Tür schimpft ein Arbeiter. Er ist mit Kollegen im Box-Hotel untergebracht. „Du glaubst nicht, wo der Chef uns hier einquartiert hat“, schnauzt er in sein Handy: „Nicht mal Fenster gibt es hier.“ Andere sind glücklich. Ein junges Paar aus Bayern bereist deutsche Städte und freut sich über das preiswerte Angebot. „Wir kommen ja doch nur zum Schlafen her“, sagt sie. „Nachts ist es dunkel, da brauchen wir kein Fenster.“

Einchecken per App – und mit Papier

Geduldig erklärt Florian Dudenbostel, warum man sich per App und per Zettel einchecken muss. Wir sind halt in Deutschland. Quelle: Katrin Kutter

An der Rezeption sitzt an diesem Abend Florian Dudenbostel und managt das Hotel. Geduldig erklärt er, warum man sich zwar über eine App eingecheckt hat, dann aber trotzdem noch auf Papier die amtliche Meldebescheinigung ausfüllen muss. Wir sind eben in Deutschland. In Nordamerika würde man dafür einen Vogel gezeigt bekommen.

Lobby ist schick

Lädt zum Plaudern oder Lesen ein: Die Holztreppe in der Lobby mit Sitzkissen. Quelle: Katrin Kutter

Was wirklich schick geworden ist, ist der Eingangsbereich. Er ist dekoriert wie ein stylischer Weltenbummlerraum. Die Fenster bunt, überall Grafitti an den Wänden, eine große Fototapete an der Wand erinnert eher an eine Schloss-Lobby, dafür lädt ein Sitzmöbel in Form einer gezimmerten Holztreppe ein, ein Buch zu lesen oder mit Leuten zu plaudern.

Zahnbürste im Snackautomaten

Gute Idee: Snackautomat mit Zahnbürste & Co. Quelle: Katrin Kutter

Kaffee, Tee, Wasser gibt es umsonst, leider nur in Plastik- und beschichteten Pappbechern. Ein schönes Detail: In einem umfunktionierten Süßigkeitsautomaten gibt es außer Snacks auch Zahnbürsten, Einmalrasierer, Rasierschaum und ähnliches. Kuriosität: Auf der Herrentoilette ist am Spiegel ein Fön montiert, auf der Damentoilette fehlt so etwas. Schlafen hier eher männliche Schönlinge und pragmatische Frauen? Oder bringen sich Frauen ihre Glätteisen und Föhne ohnehin selbst mit? Man weiß es nicht.

Schlafen im Box-Hotel – der Test in Bildern

Fazit: Wer’s mag, hat im Box-Hotel eine echte Alternative

Fest steht: Die Nacht war gut, es hat an nichts gemangelt. Das Preis-Leistungsverhältnis scheint aktuell unschlagbar in Hannover. Gemeinschaftstoiletten und fehlende Fernseher muss man mögen. Aber das Box-Hotel will ja auch kein Tageshotel sein, in dem man viel Zeit verbringt, sondern eine Alternative für Menschen, die nur einen Platz zum Schlafen brauchen. Dafür scheint es gut geeignet.

Prozess um zweites fensterloses Hotel Die Stadt geht aktuell gegen einen weiteren Hotelier vor, der ebenfalls fensterlose Zimmer einrichten will. Allerdings betont sie, sie tue das nur, um juristische Verfahrensfragen zu klären. Es stehe inzwischen außer Frage, dass fensterlose Hotels in Hannover jetzt nicht mehr verboten seien. 2019 hatte die Stadt zwei Prozesse zu dem Thema verloren. Für Hannover war außer dem Box-Hotel noch ein weiteres fensterloses Hotelkonzept beantragt: Der Hotelier Andreas Wienecke wollte sein Bed’n’Budget-Cityhotel in der Osterstraße um einige fensterlose Zimmer erweitern, um Angebote im preiswerten Bereich machen zu können. Beiden versagte die Stadt die Genehmigung, sie klagten und bekamen in erster Instanz recht. Hotelier Blume durfte daraufhin sein Box-Hotel bauen. Bei Wieneckes Hotelplan allerdings ruft die Stadt jetzt das Oberverwaltungsgericht in Celle an. Sie will klären lassen, ob das Verwaltungsgericht die Bauverwaltung verurteilen durfte, einen positiven Bauvorbescheid relativ pauschal zu erteilen, ohne dass Detailfragen etwa zum Brandschutzkonzept geklärt worden seien. „Würde die Stadt dem Urteil des Gerichtes folgen, hätte das Auswirkungen auf die Rechtssicherheit von mehreren Hundert Bauvorbescheidverfahren pro Jahr“, sagt Sprecherin Konstanze Kalmus. Deshalb wolle man diese Frage klären lassen.

Von Conrad von Meding