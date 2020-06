60 Ausgaben „t3n“: Livestream mit Fynn Kliemann im Peppermint Pavillon

Hannover

Liebe Leser, Sie sind hier aus HAZ.de Nachrichten, Analysen und Hintergründe gewöhnt. Aber an dieser Stelle machen wir mal eine Ausnahme und etwas ganz anderes: Wir sagen den Kollegen von „t3n“ zum Jubiläum der 60. Ausgabe in 15 Jahren einfach: Herzlichen Glückwunsch aus der HAZ-Redaktion, liebe Kollegen, und alles Gute für die nächsten 60 Ausgaben in den nächsten 15 Jahren!

Der einstündige Live-Stream zum Jubiläum im Peppermint Pavillon beginnt um 16 Uhr. Einer der Gäste ist Fynn Kliemann, der Sinn-fluencer unter den Influencern. Wer ihn nicht kennt, findet bis zum Beginn des Streams hier Lesenswertes: Darum will Kliemann mit dem neuen Album nicht auf Tournee gehen.

Ein weiterer Promi-Gast im Peppermint Pavillon ist Frank Thelen, Technologie-Investor. Sie kennen ihn vielleicht aus der Firmengründer-Show „Die Höhle der Löwen“. Hier erfahren Sie mehr über Thelen.

Von Peer Hellerling