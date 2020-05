Erst das Abitur, dann die Sekundarabschlüsse: Für 60.000 Neunt- und Zehntklässler in Niedersachsen hat am Mittwoch die Prüfungszeit begonnen. Wegen der Corona-Pandemie wurden die Klausuren an der Gerhart-Hauptmann-Realschule wie andernorts auch unter verschärften Bedingungen geschrieben.