630.000 Euro im Schnitt: Eigenheime in Hannover so teuer wie noch nie

Hannover

Wer im Raum Hannover derzeit ein Einfamilienhaus kaufen will, muss so tief in die Tasche greifen wie noch nie. Die Angebotspreise haben sich seit 2016 jedes Jahr um 13 Prozent erhöht. Inzwischen liegt Hannover an der Spitze der teuersten niedersächsischen Immobilienstädte. Vor Jahren hielt diesen Platz der Kreis Harburg wegen seiner Nähe zu Hamburg.

LBS-Kaufpreisspiegel: Immobilienanzeigen für Hannover ausgewertet

Die Daten gehen aus dem Kaufpreisspiegel der Landesbausparkasse LBS für das dritte Quartal 2019 hervor. Für das Unternehmen wertet das Institut Empirica regelmäßig die Verkaufsangebote in den niedersächsischen Tageszeitungen und in Online-Portalen aus.

15,1 Jahresnettoeinkommen für Hauskauf nötig

Für ein gebrauchtes Einfamilienhaus in Hannover werden den Angaben zufolge 629.000 Euro verlangt. Das ist der höchste Wert unter allen Landkreisen und kreisfreien Städten des Landes. Ein hannoverscher Durchschnittshaushalt muss demnach 15,1 Jahresnettoeinkommen für ein gebrauchtes Einfamilienhaus aufbringen. Zudem werden in Hannover die mit Abstand höchsten Spitzenpreise verlangt. Ein Viertel aller angebotenen Häuser wird für Preise über 987.500 Euro angeboten. Die Angaben sagen nichts darüber aus, für welchen Preis die Häuser anschließend wirklich verkauft wurden. An schlechten Standorten dürften die am Ende ausgehandelten Preise niedriger liegen – an guten Standorten allerdings werden die Summen wegen starker Nachfrage durchaus auch hochgehandelt.

Braunschweig liegt auf Platz 2

Braunschweig liegt mit einem Standardpreis von 528.500 Euro auf Platz zwei der niedersächsischen Eigenheim-Preisskala. Das entspricht umgerechnet dem Gegenwert von 13 örtlichen Haushaltsjahreseinkommen. Zu den teureren Regionen in Niedersachsen mit typischen Hauspreisen über 400.000 Euro zählen außerdem der Landkreis Harburg sowie die Städte Wolfsburg und Osnabrück. Die Spitzenpreise für gebrauchte Einfamilienhäuser beginnen an diesen Standorten bei rund 600.000 Euro aufwärts.

Preisanstieg landesweit um 8,4 Prozent

In allen niedersächsischen Landkreisen und kreisfreien Städten sind die Preise für gebrauchte Häuser seit 2016 gestiegen, im Durchschnitt um 8,4 Prozent pro Jahr. Mehr als doppelt so viel legten die Eigenheimpreise im Landkreis Celle zu (+ 17% pro Jahr). Auch in den Landkreisen Uelzen (+ 14% pro Jahr), Holzminden (+ 13% pro Jahr), Göttingen (+ 12% pro Jahr) und Peine (+ 12% pro Jahr) lag die jährliche Preissteigerung deutlich über dem Durchschnitt.

Holzminden ist am billigsten

Die günstigsten gebrauchten Einfamilienhäuser werden weiterhin im Landkreis Holzminden angeboten. Der Standardpreis liegt hier bei 127.250 Euro, das entspricht 3,2 örtlichen Haushaltsnettoeinkommen. Ein Viertel aller Häuser ist sogar für maximal 80.000 Euro zu haben. Auch in den Landkreisen Northeim und Lüchow-Dannenberg sind die Standardpreise mit 140.000 bzw. 145.000 Euro im Niedersachsenvergleich relativ günstig.

Lesen Sie auch

Von Conrad von Meding