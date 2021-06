Groß-Buchholz

Am vergangenen Wochenende war Zeit für Wunder. Expertinnen der Naturfreundejugend Niedersachsen führten zahlreiche Kinder im Rahmen der Aktion „Rendezvous im Garten“ durch die Eilenriede – und zeigten ihnen lauter kleine Naturwunder. Die Kinder lernten, wo Waldmeister wächst, wie Fledermäuse wohnen oder wie stark die zarten Stege in Blättern sind. Dieser Wald mitten in der Großstadt ist ein Riesenglück für Hannover.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

650 Jahre Eilenriede – dabei gibt es den Wald eigentlich schon sehr viel länger. Doch erst 1371 wurde er den Hannoveranerinnen und Hannoveranern geschenkt. Damals war die Eilenriede noch deutlich kleiner, heute ist sie 640 Hektar groß. Der berühmte New Yorker Central Park passt fast zweimal in Hannovers Stadtwald. Gerade im Lockdown haben viele Menschen die Eilenriede neu entdeckt: bei kilometerlangen Wanderungen, großen Fahrradtouren oder der morgendlichen Laufrunde – die Eilenriede war auch ein Zufluchtsort, wenn den Menschen im Lockdown die Decke auf den Kopf fiel.

Lesen Sie auch: Rendezvous im Garten: Kinder entdecken Naturwunder der Eilenriede

Ein aufmerksamer Blick kann sich lohnen

Doch statt auf dem Rad durch den Wald zu rasen oder sich in die Gespräche mit Mitwandernden zu vertiefen, sollte sich der Blick auch mal zu Boden richten, zu Baumrinden oder in die Baumkronen. Hier gibt es winzige Raupen zu sehen, die über ein Blatt kriechen, eine Schnecke, die sehr, sehr langsam den Weg kreuzt, oder einen Specht, der sich gerade an einem Baum ein neues Nest baut, in dem später, wenn die Jungspechte ausgeflogen sind, Fledermäuse ein neues Heim finden werden. Es lohnt sich, diese kleinen Wunder zu entdecken. Nur dann bekommt man ein Gefühl dafür, wie schützenswert das alles ist.

Von Leona Passgang