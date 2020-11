68-Jähriger vor einer Bankfiliale in Hannover-Wettbergen ausgeraubt

Hannover

Ein 68 Jahre alter Mann ist am Donnerstag vor einer Bankfiliale in Hannover-Wettbergen überfallen und ausgeraubt worden. Der Täter flüchtete mit einer Tasche, in der sich die Tageseinnahmen einer Apotheke befanden. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Die Polizei sucht dringend Zeugen.

Das Opfer war gegen 14.40 Uhr mit seinem Smart Forfour vor der Filiale der Bank an der Straße „An der Kirche“ vorgefahren, um dort die Einnahmen aus einer Apotheke einzuzahlen. Unmittelbar vor dem Betreten der Bank versetzte ihm der Täter einen Schlag von hinten. Anschließend griff der Räuber nach der Tasche des 68-Jährigen und flüchtete zu Fuß in Richtung des Pastor-Bartels-Wegs. Dabei sprang er über ein Geländer an einer Apotheke in unmittelbarer Nähe des Geldinstituts. Anschließend rannte er in Richtung der Deveser Straße davon.

Täter hatte offenbar einen Komplizen

Zeugen gaben zu Protokoll, dass der Täter dann in einen schwarzen Audi A3 gestiegen sei, der bereits auf ihn gewartet habe, um seine Flucht fortzusetzen. Der Räuber hat also offenbar einen Komplizen gehabt. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung konnte die Polizei weder den Räuber noch das Fluchtfahrzeug finden. Unklar ist bislang auch, ob die Täter es gezielt auf den 68-Jährigen abgesehen hatten, weil sie zuvor seine Gewohnheiten ausgekundschaftet hatten, oder ob sie ihr Opfer zufällig ausgewählt hatten.

Der Räuber ist etwa 1,70 Meter bis 1,80 Meter groß und schlank. Er wirkte sportlich und trug einen dunklen Jogginganzug sowie eine Kapuze und Mundschutz. Hinweise zur Tat oder dem Täter nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Nummer (0511) 1 09 55 55 entgegen.

Von Tobias Morchner