Hannover

Während mehrere niedersächsische Landkreise 7-Tages-Inzidenzwerte zwischen 20 und 30 aufweisen, liegt er in der Region Hannover immer noch jenseits der 100 – das Landesgesundheitsamt gibt ihn für Dienstag mit 106,7 an. Zurückzuführen ist das auf einen größeren Anteil britischer Virusmutationen. 40 Prozent der Corona-Infektionen in der Region seien auf die Variante B.1.1.7 zurückzuführen, sagte der Leiter des Landes-Krisenstabs, Heiger Scholz, bei einer Pressekonferenz am Dienstag.

Norden besonders betroffen

Besonders betroffen von der Verbreitung der Mutation ist der nördliche Teil der Region. Dort sei die Mutante „sehr dominant“, im Calenberger Land dagegen komme sie bisher kaum vor. Das sei auch daran zu erkennen, dass im Norden die Fallzahlen höher seien, sagte Scholz.

Tatsächlich zeigt der Blick auf die Regionszahlen hohe Werte etwa in Garbsen (141,9), Wunstorf (139,9), der Wedemark (138,8) oder Burgwedel (130,2). Dagegen weisen südliche Kommunen wie Wennigsen (27,8), Springe (66,8), Barsinghausen (51,4) oder Pattensen (86,5) Werte deutlich unter 100 auf. Eine Ausnahme bildet Sehnde im Südosten der Region mit einem vergleichsweise hohen Wert von 168,3. Die Landeshauptstadt lag am Dienstag bei einem Wert von 99,9.

Höchstwert am 2. Weihnachtstag

Am Wochenende war die 7-Tagesinzidenz vorübergehend kurz unter den Wert von 100 gefallen, am Sonntag lag er bei 91,9. Der Höchstwert lag am 26. Dezember bei 183. Im Bezug auf die Zahl der Fälle im Verhältnis zur Bevölkerungszahl am stärksten betroffen waren bisher Garbsen, Langenhagen und Laatzen.

Von Felix Harbart