Hannover

Am Mittwoch ist Programmtag mit E-Gitarren auf dem Maschseefest: Es spielen Rockkantine an der Maschseequelle, The Magic Mumble Jumble auf der Maschsee-Bühne und die Blood Brothers an der Löwenbastion. Auch für Kinder und Familien wird ein abwechslungsreiches Programm geboten.

Mittwoch, 7. August

Kinderwiese an der HDI-Arena:14 bis 19 Uhr: Spiel-, Bastel und Kreativangebote, Kinderyogaschule Kiyo, Üstra-Hüpfbus (nur bei trockenem Wetter) sowie Eis von Kuhlmanns Hof und Knusperhütte mit Kaffee, Getränken und Leckereien

Bolero Island/SeeTerrassen:Songs aus den Achtzigerjahren und das Beste von heute mit DJ John Kelt

Maschsee-Bühne:20 Uhr: The Magic Mumble Jumble (Hippie-Folk)

Hamborger Veermaster:17 Uhr: Die Bootsmänner Hannover (Geschichten und Musik vom Meer)20 Uhr: Tanzen am See

Gosch-Sylt am Geibel:DJ Fuzzy

Clichy am Geibel: 18 Uhr: DJ Michael Gürth (Bereich Casa Blanca)20 Uhr: Fisch in Salzkruste und Livemusik von Alberto Saxo & Trommellichter

Löwenbastion:17 Uhr: DJ Giorgio19.30 Uhr: Blood Brothers (Bruce-Springsteen-Coverband)

Maschseequelle:19 Uhr: Rockkantine (Glam-Rock-Show)

Paradiso in der Nordkurve:22 Uhr: Queer Wednesday mit Betty Ford aus Kassel und Dragqueens

Bei Fragen – das Bürgertelefon

Für Fragen rund ums Maschseefest haben die Veranstalter unter der Nummer (01 72) 1 42 89 42 ein Bürgertelefon eingerichtet. Erreichbar ist es montags bis donnerstags von 14 bis 1 Uhr, freitags und sonnabends von 13 bis 2 Uhr sowie sonntags von 11 bis 1 Uhr.

Von man