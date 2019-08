Hannover

Sie wollten immer schon einmal wissen, wer eigentlich die Autorinnen und Autoren unserer Kolumne „Lüttje Lage“ sind? Und wie sie auf ihre Ideen kommen? Das wollen wir Ihnen gern zeigen: Zum 70. Geburtstag der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung erwartet unsere Leserinnen und Leser eine besondere Veranstaltung. Fast ein Dutzend HAZ-Redakteure tragen im Astor Grand Cinema die schönsten „Lüttjen Lagen“ aus Ihrer Zeitung vor – und stellen sich gern auch Ihren Fragen.

Regionales Kulturgut

Unsere Kolumne ist nach jenem legendären Getränke-.Gedeck benannt, das Hannoveraner gern zitieren, wenn sie nach regionalem Kulturgut gefragt werden (Ob sie es auch genießen, ist zuweilen umstritten.) Die „Lüttje Lage“ der HAZ jedenfalls ist ein Dauerbrenner: Seit dem 1. April 1996 kämpfen sich Autoren Tag für Tag mit den Widrigkeiten des Lebens - und lassen die Leser teilhaben und mitfühlen.

Besonderheiten im Alltag

HAZ-Autoren wie Simon Benne, Volker Wiedersheim oder Jutta Rinas formen daraus kleine Geschichten, Beobachtungen und Anekdoten. Der längst im Ruhestand lebende Redakteur Hans-Peter Wiechers ist sogar als Rentner immer noch gern dabei. Unterstützt von vielen weiteren HAZ-Autoren stellen sie diese Kolumnen nun ausnahmsweise einmal auf großer Bühne vor.

Die Lesenacht beginnt um 19.30 Uhr. Karten gibt es für 15 Euro im Vorverkauf zuzüglich Gebühren, ermäßigte Karten kosten 10 Euro zuzüglich Gebühren. Inhaber einer AboPlus-Karten erhalten einen Rabatt. Die Karten gibt es in den HAZ-Ticketshops und in den HAZ-Geschäftsstellen oder im Internet unter tickets.haz.de. Das Astor ist an der Nikolaistraße 8.

Hier finden Sie fünf stilistische Regeln für eine gute „Lüttje Lage“.

Von Jan Sedelies