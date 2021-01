70 Jahre verheiratet: Ehepaar aus der Nordstadt feiert Gnadenhochzeit

Nordstadt

Inmitten der Hannoverschen Nordstadt, etwas abseits des belebten E-Damms gelegen, wohnen Edeltraud und Hans Buchholz seit gut sechzig Jahren. Nur einander sind sie noch länger treu geblieben als ihrer Wohnung. Sie feiern in diesem Jahr ihr 70. Ehejubiläum, ihre Gnadenhochzeit.

„Man boxt sich so durch“

Angesichts der Corona-Situation muss die große Feier mindestens bis in die Frühlingsmonate verschoben werden. Zu feiern gibt es einiges, haben die beiden doch schon viel zusammen erlebt. „Man boxt sich so durch“, sagt Edeltraud Buchholz auf die Frage, wie nach so langer Zeit die Ehe frisch und die Liebe jung bleibt.

Im Zweiten Weltkrieg flieht die heute 91-Jährige gemeinsam mit ihrer Mutter und ihrer Schwester im Pferdewagen aus Westpreußen nach Arpke bei Hannover. Auf einem Spaziergang der jugendlichen Dorfgemeinschaft spricht Hans Buchholz sie an. Gemeinsam besuchen sie Tanzveranstaltungen und vertiefen ihre Beziehung. Auch Hans Buchholz, der heute 92 Jahre alt ist, prägt der Krieg: Im Alter von 16 Jahren wird er eingezogen und als Soldat in Stettin und Neubrandenburg stationiert. Nach dem Krieg muss er dann für seine Mutter und seine Schwestern sorgen, da sein Vater als vermisst gemeldet worden war.

Aller Anfang ist schwer

Die ersten Jahre als Paar sind nicht leicht – viel Geld ist nicht zu verdienen. Hans Buchholz beendet schließlich seine Lehre bei Hanomag als Physiklaborant und Werkstoffprüfer. Und dann kündigt sich bereits Nachwuchs an: Kornelia Buchholz, heute Kossatz, kommt vier Monate nach der Hochzeit als älteres der beiden Kinder zur Welt. Die 69-Jährige ist inzwischen selbst seit über 50 Jahren mit ihrem Mann Bernd-Otto Kossatz verheiratet.

Ein lauer Januartag 1951: Edeltraud und Hans Buchholz geben sich das Ja-Wort. Quelle: Monika Dzialas

Der Hochzeitstag bleibt den Eheleuten Buchholz bis heute unvergessen. An diesem Januartag 1951 klettert das Thermometer auf 18 Grad Celsius. Es ist sogar so warm, dass die Hochzeitsgäste kurzärmelig und im dünnen Kleid für das Foto posieren.

Viele aktive Jahre

Doch der Tag des Jaworts ist nur der Startschuss für 70 aktive Jahre voller Reisen oder Grillfeste, zu denen sie die Familie in ihren Schrebergarten nach Kirchrode einladen. Dorthin fährt Hans Buchholz seit 35 Jahren regelmäßig mit dem Fahrrad – für die Gesundheit, wie er sagt.

Ihre Reiseziele wählen sie so, dass sie der Kälte in Deutschland entfliehen: „Dreißig Jahre Gran Canaria. Zweimal im Jahr, im Herbst und im Frühjahr, waren wir je einen Monat dort. Wir haben den Winter immer überbrückt“, sagt Hans Buchholz. Inzwischen ist ihnen die Sonne aber zu stark geworden, weshalb sie nun lieber zur Kur fahren.

Mit ihrer Unternehmungslust und Ehe sind sie auch ihren Kindern ein Vorbild. In einer funktionierenden Beziehung sei es normal, „dass man sich streitet und danach wieder zueinander findet. Das haben die beiden uns vorgemacht und wir machen das nach“, sagt der Schwiegersohn Bernd-Otto Kossatz.

