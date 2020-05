Hannover

Mehrere Hundert Corona-Skeptiker haben am Sonnabend in Hannovers Innenstadt gegen die geltenden Bestimmungen demonstriert. Sowohl vor der Oper als auch auf dem Georgsplatz verlangte die wilde Mischung aus Verschwörungstheoretikern, Impfgegnern und angebliche Grundgesetz-Verteidiger den sofortigen Stopp aller Schutzmaßnahmen gegen die Pandemie. Die Polizei schätzte die Teilnehmerzahl auf insgesamt 770 Menschen. Mehrfach mussten die Beamten auf das Einhalten des Mindestabstandes hinweisen. Am Rande wurde auch ein Arzt daran gehindert, Atteste für die Befreiung von der Mundschutzpflicht auszustellen.

Xenia Schaak von „Corona-Diktatur Nein danke“ auf dem Opernplatz, wo sich rund 450 Menschen versammelten, verlangte konkrete Lösungsvorschläge, „um die Menschen vor den Auswirkungen der Krise zu schützen“. Die Fakten unter anderem des Robert-Koch-Instituts seien eindeutig: „Wir haben keine Pandemie.“ Redner Kai Orak widersprach Vorwürfen, die Veranstaltung fördere rechtes Gedankengut und ziehe Verschwörungstheoretiker an. „Das ist typisch für die Bundesrepublik“, sagte er der HAZ, „Wenn man die Wahrheit sagt, kommt man in den rechten Topf.“ Die 55 Gegendemonstranten von „Ende Gelände“ bezeichneten die Teilnehmer als „Verschwörungstheoretiker, Rechte, Reichsbürger und verwirrte Hippies“.

Ärzte erzählen „Quatsch im Fernsehen“

„Es gibt keinen Grund, uns vor irgendetwas zu schützen“: Kai Orak bei „Corona-Diktatur Nein danke“ auf dem Opernplatz. Quelle: Tim Schaarschmidt

In seiner Rede behauptete Orak, bereits zu Beginn der Corona-Krise im März eigene Recherchen angestellt zu haben – jenseits der klassischen Medien: „Weil die alle lügen.“ Durch Politiker und Ärzte, „die Quatsch im Fernsehen erzählen“, werde Angst in der Bevölkerung verbreitet und die sozialen Kontakte eingeschränkt. Orak: „Es gibt keinen Grund, uns vor irgendetwas zu schützen.“ Angesprochen auf die Tausenden Corona-Toten etwa in Italien, sagte Orak gegenüber der HAZ, die Zahlen lägen immer noch unter den Durchschnittswerten der vergangenen drei Jahre.

Ähnliches war am Georgsplatz bei „Wir wachen auf“ mit 320 Teilnehmern zu hören – vergangenes Wochenende wurde noch am Maschsee protestiert. „Ich möchte, dass noch viel mehr Menschen aufwachen“, sagte Homöopathie-Ärztin Carola Javid-Kistel aus Duderstadt. Corona sei nichts als eine weitere Atemwegserkrankung. Die Maskenpflicht bezeichnete sie als „Schwachsinn“, ebenso den Mindestabstand und die eingeschränkten sozialen Kontakte. Laut Javid-Kistel würde Bill Gates den Staaten ein Impfmittel offerieren, die Bevölkerung zu „Laborratten“ umfunktioniert. Immer wieder musste die Polizei sowohl an der Oper als auch am Georgsplatz auf den Mindestabstand hinweisen, mitunter gröhlte die Demo-Menge dann „Faschismus!“ zurück.

Polizei stoppt Arzt beim Atteste ausstellen

Das Aktionsbündnis „Ende Gelände“ sieht eine Nähe der Corona-Skeptiker zu Rechten und Reichsbürgern. Rund 55 Menschen demonstrierten daher gegen die Versammlung am Sonnabend. Quelle: Tim Schaarschmidt

Bereits im Vorfeld der „Wir wachen auf“-Demo beschäftigte zudem ein Arzt die Beamten. Er räumte gegenüber der Polizei ein, Atteste auszustellen, die seine vermeintlichen Patienten vom Tragen eines Mundschutzes befreien. Doch nach nur einem war Schluss. „Es war zu bezweifeln, dass er der normale behandelnde Arzt der Personen ist“, sagte Behördensprecher Martin Richter. Außerdem hatte der Mann kein medizinisches Equipment für eine glaubhafte Gesundheitsuntersuchung dabei. Die Polizei ermittelt nun wegen des „Ausstellens unrichtiger Gesundheitszeugnisse“ gegen ihn.

Von Peer Hellerling