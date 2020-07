71-Jähriger liefert sich Verfolgung mit Polizei von Hannover nach Langenhagen

Hannover

Ein 71 Jahre alter Mann ist am Sonnabend mit seinem VW vor einer Kontrolle der Polizei geflohen. Er lieferte sich mit insgesamt zehn Streifenwagen eine Verfolgung von Hannover bis nach Langenhagen. Erst im dortigen Stadtteil Engelbostel konnte der Rentner zum Stehen gebracht werden.

Der Besatzung eines Streifenwagens war der 71-Jährige in seinem VW am Sonnabend gegen 7.20 Uhr an der Schulenburger Landstraße aufgefallen. Die Beamten kannten den Rentner aus anderen Verfahren und wussten deshalb, dass er derzeit ohne Führerschein ist. Als die Polizisten den 71-Jährigen überprüfen wollten, missachtete der Rentner in seinem VW alle die Haltesignale der Einsatzkräfte und flüchtete mit hohem Tempo stadtauswärts. Dabei fuhr er auch über mehrere Rot zeigende Ampeln.

Anzeige

Alle aktuellen Polizeimeldungen Die aktuellsten Polizeinachrichten aus Hannover lesen Sie hier in unserem Ticker.

Weitere HAZ+ Artikel

Beamtin auf Grünstreifen abgedrängt

Erst auf einem Feldweg in Langenhagen-Engelbostel konnte das Fahrzeug gestoppt werden. Doch der 71-Jährige gab sich damit noch nicht geschlagen. Als Polizeibeamte an den Wagen herantraten, beschleunigte der 71-Jährige, der noch im Fahrzeug saß, ohne Vorwarnung seinen VW erneut, und startete einen weiteren Fluchtversuch. Eine Beamtin wurde durch das Manöver in einen Grünstreifen gedrängt. Sie blieb aber unversehrt.

Der Rentner kam allerdings nicht weit. Die Polizei hatte seinen Fluchtweg bereits durch einen Streifenwagen blockiert. Der rüstige Raser wurde vorläufig festgenommen. Er muss sich wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. Darüber hinaus wird zusätzlich wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Von Tobias Morchner