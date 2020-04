Hannover

Gut einen Monat nach dem Beginn der Kontrollen zur Einhaltung der Corona-Beschränkungen haben Polizei und Stadt jetzt eine erste Bilanz der Einsätze vorgelegt. Während der Ordnungsdienst seit dem 22. März bislang 23 Verfahren wegen Ordnungswidrigkeiten eingeleitet hat, fällt das Resultat bei der Polizei anders aus. Die Beamten leiteten bislang 734 Verfahren wegen Ordnungswidrigkeiten ein. Zudem stellten sie 45 Strafanzeigen.

Einsätze bei Versammlungen und Demonstrationen

Nach Auskunft der Behörde ahndeten die Einsatzkräfte in aller Regel Verstöße gegen die Bildung von Menschenansammlungen. Die Beamten schritten aber auch ein, als sich am Osterwochenende im Georgengarten und eine Woche später auf der Limmerstraße spontane Demonstrationen formierten. Der größte Einsatz im Zusammenhang mit der Einhaltung der Corona-Regeln war am Mittwoch in Ricklingen. Auf einem Spielplatz hatten sich nach einem Familienstreit rund 100 Menschen versammelt. Die Polizei musste die Versammlung mit zahlreichen Einsatzkräften und mithilfe von Lautsprecherdurchsagen auflösen. Wenige Stunden danach versammelten sich rund 30 Menschen auf dem Ricklinger Kreisel. Die Polizei löste auch dieses Treffen auf. Die Ermittler gehen davon aus, dass die beiden Ereignisse zusammenhängen.

Zahl der Einsatzkräfte weiterhin hoch

Die Zahl der eingesetzten Beamten bei der Polizei hat sich kaum verändert. Ein Trend zur Verringerung der Zahl der Einsatzkräfte sei nicht erkennbar, teilte die Behörde auf Anfrage mit. Die Anzahl der Polizisten auf den Straßen werde der aktuellen Lage angepasst. An Wochentagen seien weniger Beamte im Einsatz, an den Wochenende und an Feiertagen deutlich mehr.

180 Geschäfte und 500 Personengruppen kontrolliert

Der Ordnungsdienst der Stadt hat seit Ende März 534 Kinderspielplätze kontrolliert und mit Flatterband abgesperrt. Zudem überprüften die Einsatzkräfte 180 Geschäfte auf die Einhaltung der Corona-Regeln. Darüber hinaus kontrollierte der Ordnungsdienst rund 500 Personengruppen. Meist blieb es dabei bei dem Hinweis auf die neuen Abstandsregeln im Zusammenhang mit der Corona-Krise.

Ab Montag kommt für die Einsatzkräfte eine weitere Aufgabe dazu. Polizei und Ordnungsdienst müssen zusätzlich darauf achten, ob die Kunden in den Geschäften sich an die dann geltende Maskenpflicht halten. „Originär ist dafür die Stadt verantwortlich, wir ahnden das selbstverständlich auch, wenn wir auf eine derartige Situation aufmerksam werden“, sagt eine Behördensprecherin.

Von Tobias Morchner