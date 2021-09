Hannover

Ein Lkw-Fahrer hat am Dienstag 78 Kilogramm Heroin im Wert von mehr als 4 Millionen Euro zur Polizei Hannover gebracht. Das dürfte den 24-Jährigen womöglich zu einer wandelnden Zielscheibe des Drogenmilieus gemacht haben. Dennoch ließen die Ermittler den Ukrainer nach Abschluss der ersten Maßnahmen wieder frei. Auf HAZ-Anfrage macht die Behörde nun nähere Angaben dazu, ob der Kurier in Lebensgefahr schwebt.

Jeder Krimigucker und Thrillerleser weiß, dass Kuriere nach solchen Aktionen sprichwörtlich auf der Abschussliste der Kartelle stehen. Auch in diesem Fall stellt sich die Frage, welchem Risiko der 24-Jährige ab sofort ausgesetzt ist. Viele HAZ-Leser wunderten sich. „Wow, das könnte für den Lkw-Fahrer ungemütlich werden, wenn die Hintermänner davon Wind bekommen“, schrieb etwa Facebook-Nutzerin Monika Heinrichs. Michael Linnenbürger ist überzeugt, die Lebenserwartung des 24-Jährigen werde nun „deutlich sinken“. Andere Leser fragen sich, warum die Polizei zur Sicherheit keine Kontrolle inszeniert habe, bei der die Drogen dann entdeckt worden wären.

Polizei sieht derzeit keine Gefahr

Zu dem gesamten Komplex erklärt Sprecher Marcus Schmieder nun gegenüber der HAZ: „Es wurde eine Gefährdungsprognose erstellt.“ Dies habe bereits mit Eintreffen des 24-Jährigen begonnen, sei auch mit Blick auf die Auskünfte dazu erfolgt und werde selbst jetzt noch fortgeschrieben. Dennoch kam der Mann in Absprache mit der Staatsanwaltschaft wider Erwarten frei. Denn: „Nach derzeitigem Stand ist eine Gefährdung des Fahrers nicht ersichtlich“, sagt Schmieder. Wie die Ermittler zu dieser Einschätzung gelangen, lässt er auch auf Nachfrage unbeantwortet.

Der Ukrainer hatte am Dienstag einfach bei der Polizeidirektion an der Waterloostraße geklingelt und gesagt: „Please come. Drugs.“ (Bitte kommen Sie. Drogen.). Auf der Ladefläche steckten mehr als 50 Packungen mit Heroin-Platten in Drei-Kilogramm-Nudelkartons. Zum Vertuschen befanden sich sogar noch Tagliatelles darin. Der Mann absolvierte nach eigenen Angaben eine Fahrt für eine polnische Spedition von Belgien nach Hannover, als er das Rauschgift bemerkt habe. Laut Schmieder transportierte der 24-Jährige noch weitere, „aber nicht strafrechtlich relevante Waren“. Auf Bildern sind verzurrte und eingewickelte Holzpaletten zu erkennen, auf denen zerbrechliche Glasscheiben lagern.

Ermittlungen zu Hintermännern dauern an

Der 24-jährige Fahrer dieses Lkw klingelte am Dienstag bei der Polizei und führte die Beamten direkt zu seiner brisanten Ladung. Quelle: Polizei Hannover

Offen ist, ob das Heroin für Hannover bestimmt war oder nur die übrige Fracht. Die Ermittlungen zu möglichen Hintermännern dauern ebenso an wie zur Frage, wie die Drogen auf den Lkw kamen. Der 24-Jährige will sie nicht verstaut haben. Dennoch wird aktuell gegen ihn wegen der illegalen Einfuhr nicht geringer Mengen Heroin ermittelt.

Vorerst lebt der Ukrainer also nicht an einem geheimen Ort oder bekommt – wie im Krimi – neue Papiere. Die Behörde schränke den 24-Jährigen laut Schmieder momentan auch nicht in seiner Freiheit ein. Das bedeute aber keinesfalls, dass die Beamten die Gefahr unterschätzen. Anhand der Risikoeinschätzung werde der Aspekt „weiterhin ganzheitlich berücksichtigt“. Schmieder: „Das Ganze ist mit viel Geheimhaltung verbunden.“

Von Peer Hellerling