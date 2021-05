Hannover

In Gedenken an den 8. Mai 1945 haben am Sonnabend rund 210 Menschen in Hannover dem Ende des Zweiten Weltkriegs gedacht. Das linke Bündnis „Gemeinsam in die Offensive“ hatte zu der Versammlung auf dem Pfarrlandplatz (Linden-Nord) aufgerufen. Bei der Kundgebung ging es allerdings nicht nur um den Sieg über den Nationalsozialismus vor 76 Jahren, sondern auch um Kritik am aus Sicht der Protestler immer noch vorhandenen Rassismus und Antisemitismus in Deutschland.

Gleich zu Beginn gab es eine Schweigeminute für alle, die ihr Leben geben mussten. Laut Solinet-Rednerin Lisa ist der 8. Mai „ein Tag des Gedenkens, des Erinnerns, des Mahnens, aber auch der Befreiung“. Die Alliierten hätten der Schreckensherrschaft der Nazis ein Ende gesetzt. „Was allerdings kein Ende fand, war die Ideologie des Nationalsozialismus.“ Nach 1945 bekleideten weiterhin einstige Größen des Regimes sowohl in der Bundesrepublik als auch in der DDR Schlüsselpositionen – etwa in der Politik und Justiz.

Immer noch Rassismus und Polizeigewalt

„Auch heute noch sind rassistische und antisemitische Übergriffe an der Tagesordnung“, sagte Lisa. So nannte sie das Racial Profiling der Polizei, das sich unter anderem bloß an der Hautfarbe orientiert, oder „die Verstrickungen des Verfassungsschutzes in den NSU-Skandal“. Weitere Beispiele für aktuellen Rassismus und Polizeigewalt seien das Erschießen des jungen Kurden Halim Dener 1994 am Steintor oder der Tod des 19-jährigen Qosay K. in Delmenhorst, der im März dieses Jahres nur Stunden nach seiner Verhaftung in Polizeigewahrsam starb. Dieser gesamte Terror habe laut Lisa „schon viel zu viele Opfer gefordert“. Deshalb rief sie zum geschlossenen Auftreten gegenüber jeglicher Art von Faschismus auf: „Erinnern heißt Kämpfen.“

Von Peer Hellerling