800 Corona-Impfungen bei den Hannoverschen Werkstätten 

Kleefeld/Rethen/Hainholz

Die mobilen Impfteams waren in der vergangenen Woche fleißig. Insgesamt 800 Werkstatt-Mitarbeitende mit Behinderungen und weitere Beschäftigte haben an den Standorten Rethen, Kleefeld und Hainholz ihre Impfungen gegen das Corona-Virus bekommen.

An allen drei Standorten seien die Impfungen gut über die Bühne gegangen, obwohl die Hannoverschen Werke nur wenige Tage Vorbereitungszeit für eine konkrete Organisation in den eigenen Räumlichkeiten hatten. Unterstützt wurden die mobilen Impfteams von einigen der Beschäftigten der Werkstätten. Sie haben FFP2-Maksen verteilt und Fieber gemessen. Von den Impfteams gab es Lob für die gut vorbereiteten Impfwilligen, die alle notwendigen Unterlagen bereits ausgefüllt mitgebracht hatten. So sei es zu kaum Verzögerungen gekommen.

Gut durchdachtes Konzept

An allen Standorten habe es durchdachte Konzepte gegeben, damit die Räume mit den Wartenden nicht zu voll werden. Simone Wecke, Assistentin der Standortleitung Rethen, sagt, dass die Impfungen sogar schneller abgelaufen seien als erwartet. Auch sie hat am Montag nach einem kurzen Vorgespräch in einer der improvisierten Impfkabinen die erste Impfdosis bekommen. Die Vorgespräche, Impfungen und das anschließende 15-minütige Ausruhen fand in den großen Speisesälen statt. Wie die meisten habe die Assistentin die Impfung gut vertragen. In den Ruhebereichen gab es Liegen für die Geimpften, die Kreislaufprobleme bekamen.

Nach dem Pieks in den Oberarm habe es bei manchen Mitarbeitenden Tränen der Erleichterung gegeben. Die Hauptverantwortliche für das Impfangebot bei den Hannoverschen Werkstätten, Franziska Klatt, lobt die Arbeit der Impfteams: „Sie sind sehr empathisch mit unseren Werkstatt-Mitarbeitenden und ihren Ängsten umgegangen“. Bei der zweiten Impfung sechs Wochen später dürfte die Nervosität dann nicht mehr so groß sein.

