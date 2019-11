Hannover

Auf dem Foto in ihrem Personalausweis sieht man noch, wer sie früher einmal war: Ingrid P., Finanzbuchhalterin, eine ältere Dame mit gepflegtem Kurzhaarschnitt und einem feinen Tuch um den Hals. Feine Halstücher trägt die 81-Jährige immer noch. Aber die Farben sind von der Witterung gebleicht. Tiefe Sorgenfalten haben sich in ihr Gesicht eingegraben. Die einst so strahlenden Augen wirken müde, die Haare stumpf.

Ein Bild aus einem vergangenen Leben: Der Ausweis von Ingrid P. Quelle: Kutter

„Meine Wohnung war eine Puppenstube“

Ingrid P. hat ihre Wohnung 2017 nach 60 Jahren durch eine Zwangsräumung verloren. Seitdem lebt sie in ihrem Auto, einem Renault Clio, auf einem Parkplatz in der Nähe des Hauptbahnhofes, direkt gegenüber ihrer alten Wohnung. All ihre verbliebenen Habseligkeiten hat sie in dem kleinen Wagen untergebracht. Den dicken Mantel hat sie auf den Rücksitz gepackt, ordentlich gefaltet wie ihre Jacke oder das hellblau gepunktete Tuch. In der Seitenklappe des Wagens liegt ein Beutel mit Münzen griffbereit. Sogar ein Paar Schuhüberzieher hat Ingrid P. im Fußraum deponiert. Die hochbetagte Dame befindet sich in einer Art Schockstarre, in stummem Protest gegen das Unrecht, das man ihr aus ihrer Sicht antat, ein Unrecht, das sie nie verwunden hat.

Täglich beobachtet sie die Fenster ihrer einstigen Wohnung, setzt sich dafür der Kälte und Gefahren für Leib und Leben aus. „Meine Wohnung war eine Puppenstube“, wieder und wieder sagt sie das, wenn man mit ihr durch die heruntergelassene Autofensterscheibe spricht. „Ich tue niemandem etwas. Ich will nur meine Wohnung, meine Ehre zurück“, betont sie. „Meine Wohnung ist schließlich mein Zuhause.“

Drama mit kafkaesken Zügen

Schlimm ist: Die Frau, die viele Jahrzehnte ihrem Beruf nachging, könnte sich von ihrer Rente wohl eine neue Wohnung leisten. Aber sie ist derzeit nicht fähig zu einem Neuanfang. Geradezu tragisch ist: Ihrem Anwalt Marcus Bartscht zufolge ist die alte Dame unschuldig Opfer einer kaltherzigen Behördenmaschinerie geworden – ein Drama mit kafkaesken Zügen. Das verwindet sie nicht.

Kennt Ingrid P. seit Jahren: Ihr Anwalt Marcus Bartscht. Quelle: Tim Schaarschmidt

Dabei ging es ursprünglich nur um eine Rechnung von 49,86 Euro. Ingrid P. will nicht zahlen, weil der neue Eigentümer des Mietshauses ihr aus ihrer Sicht höhere Beträge schuldet. Der Streit um Nebenkostenabrechnungen, Reparaturen, vermeintliche Mietschulden geht bis vors Amtsgericht. Der heutige Verwalter will sich aus Datenschutzgründen nicht äußern. P.s Fehler ist, so Bartscht, dass die alleinstehende Frau sich anfangs nicht anwaltlich vertreten lässt, sondern selbst einarbeitet.

Ihre Schriftsätze zeugen von Akkuratesse – die ehemalige Finanzbuchhalterin jongliert sogar mit BGH-Urteilen. Zum Verhängnis wird ihr, dass sie auch merkwürdige Sätze schreibt. Die Namensschilder und Wohnungsklingeln würden zwischenzeitlich weggenommen, sodass sie für niemanden erreichbar sei. Von einem Bordell im Haus ist die Rede, davon, dass „zu jeder Tages- und Nachtzeit Personen rumschleichen, die, (...) blitzartig in der (...) Wohnung verschwinden, man hat keine Gelegenheit, die Gesichter zu sehen.“

„Eine Hure will meine Wohnung haben“: Gerichtsakten im Fall Ingrid P. Quelle: HAZ

Gericht will gegen Ingrid P.s Willen Betreuung einrichten

Das Gericht ist von diesen Ausführungen so irritiert, dass es sogar prüfen lässt, ob die alte Dame einen gesetzlichen Vormund braucht. P. bekommt im Juni 2016 völlig unvermittelt ein Schreiben, dass sie persönlich aufgesucht werden soll. Sie lehnt telefonisch aufgebracht ab: Sie sei bei klarem Verstand, könne ihre Angelegenheiten selbstständig regeln. Dennoch macht ein Psychiater einen unangemeldeten Hausbesuch. Er findet an P.s Haustür ein DIN-A4-Blatt mit dem Hinweis, ihre Klingel sei defekt. Man wolle ihr die Wohnung streitig machen, um dort ein Bordell einzurichten. Auch später, bei einer zufälligen Begegnung vor dem Haus betont sie das, so schreibt der Mann es, spürbar ungläubig, im Juli 2016 in seinen Bericht.

Obwohl der Psychiater nicht ein einziges Mal ihre Wohnung betritt, fällt er eine verheerende Diagnose: isolierte paranoide Symptomatik. P.s Versuche, die Betreuung zu verhindern, die Tatsache, dass sie sich schließlich allem verweigert, werden ab jetzt als Teil einer psychischen Erkrankung interpretiert. Inzwischen geht der ursprüngliche Rechtsstreit weiter. Der Streitwert ist auf rund 3000 Euro gestiegen. Der Eigentümer, eine Berliner Immobilienfirma, hat wegen Mietschulden auf Räumung geklagt. P. kommt nicht zur mündlichen Verhandlung. Niemanden interessiert, warum eigentlich nicht. Und so ergeht der Beschluss zur Zwangsräumung einer Wohnung, in der eine alte Frau 60 Jahre lang lebte, Anfang Dezember 2016 in einem Versäumnisurteil, einem also, das in Abwesenheit des Beklagten gefällt wird und allein auf dem Vortrag des Klägers beruht.

„Im Namen des Volkes“: Gerichtsakten im Fall Ingrid P. Quelle: HAZ

2 Zimmer, Küche, Bad nebst Nebengelasse: Die Beklagte wird verurteilt, [...] die Wohnung zu räumen“. Quelle: HAZ

„Akute Wohnungslosigkeit droht“

Aber es kommt noch schlimmer: Denn der Kommunale Senioren Service der Stadt bittet den Psychiater jetzt dringend um eine Einschätzung, ob ein Betreuer nötig ist, weil „akute Wohnungslosigkeit droht“. „Leider kann ich keinen aktuellen Befund liefern“, schreibt der Mann, nachdem er P. bei einem Hausbesuch nicht antrifft. Schon zuvor hat er – vier Tage vor Weihnachten – auf seine „aktuell begrenzten Zeitkapazitäten“ verwiesen. Die Monate zuvor diagnostizierte Erkrankung lasse aber „nahezu mit Sicherheit“ vermuten, dass sich nichts geändert habe. Ein Vormund für Rechts-, Antrags-, Behörden- und Wohnungsangelegenheiten und Vermögenssorge sei dringend angeraten. P. verliert nicht nur ihre Wohnung, sie wird auch noch entmündigt.

P. muss für eigene Betreuung zahlen

Allerdings: Die alte Dame ist mitnichten geistig verwirrt. Sie hat, so Bartscht, mit ihren merkwürdigen Schilderungen völlig recht. Es ist purer Zufall, aber für P. ein Geschenk des Himmels, dass der Anwalt ihr Haus aus anderen Rechtsstreitigkeiten kennt. Von der inzwischen wohnungslosen Frau im März 2017 beauftragt, die Betreuung aufzuheben, schreibt er an das Gericht, er wisse aus anderen Verfahren, dass in dem Haus „seit mehreren Jahren teilweise versteckt, teilweise offiziell Wohnungsprostitution betrieben“ werde. Ebenfalls sei ihm bekannt, dass „regelmäßig Post, die vermeintlich im Briefkasten eingeworfen worden sein soll, verschwindet, und (...) rund um die Uhr potenzielle Freier anzutreffen sind“.

Hält Ingrid P. für ein unschuldiges Opfer einer kaltherzigen Behördenmaschinerie: Rechtsanwalt Marcus Bartscht in seiner Kanzlei. Quelle: Tim Schaarschmidt

Bartscht ist überzeugt, dass P. Fristen versäumt und Verhandlungstermine nicht wahrgenommen hat, weil sie wichtige Schreiben des Amtsgerichts tatsächlich nicht erhalten hat. Die Zwangsräumung kann er nicht mehr rückgängig machen. Aber die Betreuung? Drei Monate lässt sich das Gericht mit der Antwort Zeit. Man habe sich „um eine fachärztliche Stellungnahme bemüht“, teilt es dann lapidar mit: „Leider bislang ohne Erfolg.“ Da die Betreuung aber sowieso nur vorläufig eingerichtet worden sei, ende sie hiermit wie vereinbart Ende Juni 2017. Die angeblich so schwer verwirrte Frau darf sich plötzlich, ohne dass jemand sie noch einmal begutachtet hätte, wieder selbst um sich kümmern: um ein Leben, das mittlerweile im Auto auf der Straße spielt. Sogar die Betreuung muss sie zahlen: 1122 Euro, sagt Bartscht.

P. lehnt Hilfe von Polizei und Stadt ab

Wie lebt sie jetzt? Wie kommt es, dass sie, die anfangs in Hotels übernachtete, jetzt im Auto wohnt? Immer wieder habe sie mit den verbliebenen Sachen zwischen Auto und Hotel gependelt, erzählt sie durch die Autofensterscheibe. Irgendwann sei sie einmal im Auto eingeschlafen, das sei so entspannt gewesen, da sei sie geblieben. Wenn man länger mit der 81-Jährigen spricht, ist unüberhörbar, dass es mittlerweile Risse in ihrer Seele gibt. Vieles klingt unsortiert, bruchstückhaft, durcheinander. Tatsächlich lässt es sich aber, wenn man die Fakten kennt, erstaunlich klar zu einem Ganzen zusammenzusetzen. Auch ihren Alltag hat die alte Dame gut im Griff. Morgens um 6 Uhr geht sie im Bahnhof duschen, dann frühstückt sie. Ein Becher Kaffee, ein Käsebrötchen, ohne Butter: „Ich bin ja Diabetikerin.“

„Jammern nützt ja nichts“: Ingrid P. in ihrem Renault Clio in der City. Quelle: Katrin Kutter

Nachmittags und nachts im Auto schläft sie viel. Hat sie keine Angst? Sie sei schon häufiger überfallen worden, aber ihr sei nie etwas passiert, sagt sie: „Jammern nützt ja nichts.“ Ein Polizeisprecher bestätigt, dass die alte Dame mehrfach Überfälle angezeigt habe, sich bei Nachfragen aber immer in Widersprüche verstricke. Man habe ihr viele Hilfsmöglichkeiten angeboten, schaue auf Streife unregelmäßig nach ihr. Sie lehne jede Hilfe ab. Parken zumindest darf sie auf dem Platz, weil ihr Auto ordnungsgemäß zugelassen ist. Auch bei der Stadt ist die 81-jährige P. bekannt. Auskünfte zu sozialarbeiterischen Kontakten dürften im Einzelfall aber nicht gegeben werden.

Familie wendet sich aus Scham ab

Fühlt sie sich obdachlos? Nein! Es quält sie nur, dass ihre Familie sich aus Scham von ihr abgewandt hat. Sicher, manchmal, wenn sie sich so früh am Morgen durch den Bahnhof bewege, käme sie sich unter all den anderen Obdachlosen schon merkwürdig vor, räumt P. dann ein: „Ich lebe aber nicht auf der Straße, sondern im Auto.“

Lesen Sie auch

Von Jutta Rinas